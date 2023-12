{"article":{"id":"2224259","title":"Đại học Monash có phó hiệu trưởng, chủ tịch mới","description":"Hội đồng Đại học Monash vừa thông báo bổ nhiệm GS. Sharon Pickering trở thành phó hiệu trưởng kiêm chủ tịch của trường.","contentObject":"<p>Hiện bà sẽ là phó hiệu trưởng và chủ tịch được chỉ định, cho đến khi chính thức đảm nhận vai trò này vào ngày 29/01/2024.</p>

<p>Ông Simon McKeon AO - hiệu trưởng Đại học Monash đánh giá: “GS. Pickering có tính chính trực, giỏi năng lực và cách làm việc luôn vì lợi ích tốt nhất của tổ chức. Giai đoạn tiếp theo của Monash nằm trong tay một người có năng lực mạnh mẽ với “DNA” của Monash chảy trong huyết quản, sẵn sàng đặt lợi ích tốt nhất của cộng đồng Monash lên hàng đầu”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anhdep-1004.jpg?width=768&s=QmtqGddXBeTWz_UdRN8i8g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anhdep-1004.jpg?width=1024&s=v7CI58N4xyvxN1iVI4DlDQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anhdep-1004.jpg?width=0&s=rUCsTBzHAAJ3JOyBN6f-VA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anhdep-1004.jpg?width=768&s=QmtqGddXBeTWz_UdRN8i8g\" alt=\"anhdep.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anhdep-1004.jpg?width=260&s=5PQA-OHbGptrme1rcL7Ypw\"></picture>

<figcaption>GS. Sharon Pickering - tân phó hiệu trưởng kiêm chủ tịch của Đại học Monash</figcaption>

</figure>

<p>Ngay từ những ngày đầu gia nhập Monash với tư cách giảng viên môn Tội phạm học, GS. Pickering đã thể hiện sự nổi trội và tạo nên nhiều tác động tích cực. Sau đó, bà đảm nhiệm vị trí trưởng khoa Tội phạm học và trưởng khoa Khoa học xã hội. Năm 2017, bà Pickering được bổ nhiệm làm trưởng khoa Nghệ thuật, giám sát việc chuyển đổi và sắp xếp hồ sơ khóa học của khoa cũng như thành lập 5 trung tâm nghiên cứu lớn. Trong thời gian làm trưởng khoa Nghệ thuật, bà giám sát việc giới thiệu các quan hệ đối tác nghiên cứu lớn, hỗ trợ tài trợ các lĩnh vực nhận thức, tuyên truyền về biến đổi khí hậu, <a href=\"https://vietnamnet.vn/bao-luc-gia-dinh-tag13726544403952208361.html\" target=\"_blank\">bạo lực gia đình</a>.</p>

<p>Tháng 7/2021, bà được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng (mảng giáo dục) và phó chủ tịch cấp cao. Kể từ tháng 8/2023, GS. Pickering giữ vai trò quyền hiệu trưởng và phó chủ tịch cấp cao tại Đại học Monash.</p>

<p>GS. Pickering bày tỏ: “Tôi tự hào về Monash và tự hào khi được là một phần của Monash. Tại Monash, tôi thấy được nỗ lực tập thể lẫn nỗ lực cá nhân của mọi người. Khi tất cả chúng ta (các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục, sinh viên, cựu sinh viên và đội ngũ nhân viên) cùng chung tay, chúng ta có thể làm được những điều tuyệt vời. Monash là một nơi đặc biệt và tôi hiểu rõ điều làm nên sự khác biệt của nơi đây. Tôi cam kết sẽ hết mình dẫn dắt Monash và phục vụ cho trường cũng như các cộng đồng địa phương nhằm tạo ra một nơi đầy niềm vui để học tập, làm việc và mang đến những thay đổi có ý nghĩa về lâu dài”.</p>

<p>Trong suốt sự nghiệp của mình, GS. Pickering đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bà đẩy mạnh nâng cao nhận thức về nạn buôn người, quản lý <a href=\"https://vietnamnet.vn/di-cu-tag10438215672494069325.html\" target=\"_blank\">di cư</a>, đồng thời đã liên tục làm việc với Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) để hỗ trợ các chương trình giáo dục của Monash ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bà Pickering cũng tạo dựng các liên minh chiến lược quan trọng cho Monash trên toàn khu vực và là người ủng hộ cho mạng lưới cơ sở quốc tế của Monash.</p>

<p>Một trong những thành tựu quan trọng của GS. Pickering tại Monash là giới thiệu Chương trình Đảm bảo Hòa nhập Toàn cầu (GIG) - chương trình học tập tại nước ngoài cho sinh viên Úc. Thành công của GIG đã khơi dậy những sáng kiến mới, tiêu biểu như các chương trình: Đảm Bảo Đổi mới Monash (MIG) và Nghiên cứu, Thử nghiệm và Khám phá (RED). </p>

<p>GS. Pickering cũng đã chủ trì một số hội đồng và ủy ban của hội đồng nghiên cứu Úc. Bà đã dẫn dắt các cuộc thảo luận liên quan đến Hiệp định các trường đại học Úc, gần đây nhất về vấn đề tấn công và quấy rối tình dục. Nhờ việc này, bà đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc mời làm việc trong Nhóm tham khảo về vấn đề bạo lực dựa trên cơ sở về giới tính của hiệp định.</p>









<p>Monash là trường đại học lớn nhất ở Melbourne, thuộc nhóm 8 đại học hàng đầu tại Úc. Qua hơn 60 năm hoạt động, thứ hạng của Monash đã tăng vọt trên các bảng xếp hạng đại học toàn cầu, khẳng định vị thế nhất quán trong số các tổ chức đại học tốt nhất thế giới. </p>

<p>Đại học Monash có mặt trong danh sách “50 trường đại học hàng đầu thế giới” trong bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2024; bảng xếp hạng đại học thế giới của Times Higher Education (THE) năm 2023; và bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu tốt nhất của US News và World Report (USNWR) 2022 - 2023.</p>







