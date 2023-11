Theo hãng tin Reuters, đây là màn “khẩu chiến” công khai, trực tiếp và hiếm hoi giữa đại sứ Mỹ và Triều Tiên.

Sau gần 6 năm vắng bóng, Triều Tiên đã cử đặc phái viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) về chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này từ tháng 7. Hôm 27/11, Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên đã nhóm họp về vụ phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên vào ngày 21/11.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song. Ảnh: Liên Hợp Quốc

Kết thúc cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield và Đại sứ Triều Tiên Kim Song đã có những phát biểu bất ngờ.

"Nước Mỹ hiếu chiến đang đe dọa chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân. Triều Tiên có quyền hợp pháp phát triển, thử nghiệm, sản xuất, và sở hữu các hệ thống vũ khí tương đương với những hệ thống mà Mỹ đã sở hữu, hoặc đang phát triển bây giờ”, ông Kim nói.

Đáp lại, Đại sứ Mỹ nói, “chúng tôi bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố thiếu trung thực của Triều Tiên rằng các vụ phóng tên lửa của họ chỉ mang tính chất phòng thủ nhằm đáp lại các cuộc tập trận quân sự song phương và 3 bên của chúng tôi. Một lần nữa, tôi muốn bày tỏ chân thành lời đề nghị đối thoại vô điều kiện, và Triều Tiên chỉ cần chấp nhận”.

Theo bà Thomas-Greenfield, các cuộc tập trận của Mỹ là thường xuyên, mang tính phòng thủ, và được thông báo trước.

Các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản đã bị đình trệ vào năm 2009. Các cuộc họp giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2018 và 2019 cũng không thành công.

Đại sứ Triều Tiên lập luận cho đến khi "mối đe dọa quân sự dai dẳng" được loại bỏ, Bình Nhưỡng vẫn sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quân sự quốc gia. Song theo bà Thomas-Greenfield, hành động của Triều Tiên chỉ là sự tưởng tượng về một cuộc tấn công từ phía Mỹ.

“Nếu Mỹ có thứ gì muốn cung cấp cho Triều Tiên, đó là hỗ trợ nhân đạo cho người dân Triều Tiên, chứ không phải vũ khí để tấn công người dân", bà Thomas-Greenfield nhấn mạnh.

Trong những năm qua, Hội đồng Bảo an LHQ đã bị chia rẽ về cách đối phó với Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc cho rằng, các biện pháp trừng phạt sẽ không giúp ích, và muốn nới lỏng lệnh trừng phạt.

Ngoài ra, Trung Quốc và Nga cho rằng các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đã khiêu khích Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Washington cáo buộc Bắc Kinh và Moscow đã khuyến khích Bình Nhưỡng bằng cách ngăn chặn việc áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Triều Tiên.