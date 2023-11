Ra mắt từ năm 1978, Mazda RX-7 là mẫu xe thể thao biểu tượng của dân chơi Nhật Bản, song hành cùng những tên tuổi như Nissan Skyline GT-R, Mitsubishi Lancer Evolution, Honda NSX hay Toyota Supra. Sau hơn 20 năm phát triển với 3 thế hệ, Mazda RX-7 đã được khai tử vào năm 2002 và thay thế bởi Mazda RX-8.

Trong giới chơi xe cổ ở Việt Nam, Mazda RX 7 là một trong những mẫu xe được săn lùng với giá không hề rẻ. Nổi bật nhất và thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông "xứ sở mặt trời mọc" là chiếc Mazda RX-7 thế hệ thứ 3, sản xuất giai đoạn năm 1991-2002.

Mẫu xe này còn có tên gọi RX-7 FD, nổi bật hơn 2 thế hệ trước với thiết kế mềm mại và cuốn hút. Chiếc xe được sáng tạo bởi Trưởng nhóm thiết kế Yoichi Sato, Tom Matano và nhà thiết kế Wu-huang Chin, người đứng sau dự án MX-5 Miata – một mẫu xe biểu tượng khác của thương hiệu Mazda.

Do đó, mẫu RX 7 về Việt Nam là hàng hiếm thể hiện đẳng cấp chơi xe của chủ nhân. Mới đây, một dân chơi xe cổ chuyên nghiệp ở TP. HCM đã tậu về một chiếc Mazda RX-7 thuộc thế hệ thứ 3, sản xuất khoảng năm 1993. Chiếc xe được chủ nhân diễu hành trên phố khiến người đi đường không thể không ngoái nhìn.

Mazda RX-7 là một trong những mẫu xe JDM được nhiều người cho xe Nhật săn đón.

Dù đã 30 năm tuổi, chiếc xe nổi bật trên phố Sài thành nhờ màu cam rực rỡ, ngoại thất đẹp long lanh nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng. Tại Nhật Bản, chiếc xe không mang logo Mazda mà sở hữu logo của Efini – một thương hiệu xe sang của Mazda hoạt động từ năm 1991 đến năm 1997.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.285 x 1.760 x 1.230 mm, cùng trục cơ sở dài 2.446 mm.

Nhiều chi tiết của chiếc xe được thiết kế đi trước thời đại.

Về ngoại thất, điểm nổi bật của chiếc xe này là cụm đèn pha ẩn pop-up, một trào lưu thiết kế của những mẫu xe thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Tay nắm cửa được tích hợp tại cột C của xe, giúp phần thân tối ưu khả năng khí động học. Phần đuôi xe cũng mang ngôn ngữ thiết kế tương tự với những đường cong mềm mại, kết hợp cùng cụm đèn hậu kéo dài theo bề ngang chiếc xe và cánh gió cỡ lớn. RX-7 được trang bị tiêu chuẩn mâm 5 chấu kích thước 16 inch.

Trái tim của Mazda RX-7 là động cơ Rotary đặc trưng dung tích 1.3L, tăng áp kép và 2 bộ rotor. Tùy vào từng phiên bản, công suất của động cơ này dao động từ mức 239 mã lực đến 265 mã lực, mô-men xoắn 294 Nm. Đi kèm với động cơ này là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Điểm khác biệt trong cảm giác lái của RX-7 đến từ cơ cấu động cơ xoay Rotary đặc trưng.

Tại Việt Nam, số lượng xe Mazda RX-7 chỉ đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là những chiếc thuộc thế hệ thứ 3. Trước đây, một chiếc RX-7 khác từng xuất hiện trong giới chơi xe cổ gây ấn tượng mạnh khi được nâng cấp gói độ thân rộng VeilSide, mô phỏng thực tế chiếc Mazda RX-7 góp mặt trong bộ phim The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Một trong những trở ngại của người chơi dòng xe này tại Việt Nam là cơ cấu động cơ xoay Rotary phức tạp, khiến chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cao hơn so với động cơ piston truyền thống. Mức giá của chiếc RX-7 này không được chủ nhân tiết lộ nhưng ước tính không dưới 200 triệu. Đây là mức giá dao động đối mới mẫu RX-7 thế hệ thứ 2 từng được rao bán trên các sàn xe cũ.

Theo chuyên trang Classic, Mazda RX-7 thế hệ thứ 3 ở Mỹ có giá trung bình khoảng 43.000 USD, một số xe có tình trạng tốt có thể được bán với giá gần 150.000 USD.

Nhật Hoàng

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!