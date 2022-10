Hiệu trưởng đã làm gì khi nghe nói 'Phụ huynh khó khăn đừng theo cái lớp này'?

Phòng GD-ĐT Gò Vấp đã có báo cáo với UBND Quận Gò Vấp và Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM liên quan đến sự việc một vị trong Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3/10, Trường Tiểu học An Hội chỉ tên từng phụ huynh khó khăn, yêu cầu đứng dậy cho hiệu trưởng xem mặt.

Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh thu đổ đồng, nói là Mạnh thường quân đóng góp cho trường

Theo đó, khoảng cuối tháng 8/2022, bà Phạm Thị Kim Tuyến - nguyên phó ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp 2/7 năm học 2021-2022 (nay là lớp 3/10 năm học 2022-2023) đến gặp Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hội và đề nghị: “đại diện cho nhóm Mạnh thường quân của lớp tặng cho trường 14 triệu để trường muốn sử dụng gì thì sử dụng và xin được cho tặng 1 máy lọc nước uống để đặt tại lớp 3/10 cho học sinh uống”.

Hiệu trưởng đã xin ý kiến Hội đồng sư phạm, đồng ý tiếp nhận máy lọc nước, còn tiền thì đưa vào quỹ hoạt động khuyến học của trường. Tuy nhiên, sau đó Hiệu trưởng nghe giáo viên chủ nhiệm lớp 3/10 báo cáo: “Bà Tuyến đang vận động đại trà cha mẹ học sinh lớp đóng góp để mua sắm một số cơ sở vật chất cho lớp và đóng góp cho nhà trường, cô giáo và hội phụ huynh cũ của lớp có lên tiếng ngăn cản nhưng bà không nghe, còn đưa họ ra khỏi group Zalo của cha mẹ học sinh lớp”.

Vì vậy, Hiệu trưởng đã thông báo với Hội đồng sư phạm sẽ trả lại khoản tiền trên cho cha mẹ học sinh lớp 3/10 vì không phải của Mạnh thường quân cho tặng.

Ngoài ra, ông Phạm Viết Duẩn, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường cũng nhận được phản ánh từ phụ huynh về bà Tuyến lạm dụng quyền để lạm thu, thu đổ đồng. Do đó, Hiệu trưởng đã cùng Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất cách xử lý như sau: Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã làm việc với bà Tuyến về việc làm không đúng của bà và phân tích những hậu quả xảy ra, yêu cầu bà trả lại các khoản tiền đã thu của cha mẹ học sinh lớp, những khoản đã chi bà phải chịu trách nhiệm đền bù. Bà Tuyến đã khóc xin sẽ giải quyết ổn thỏa.

Hiệu trưởng đã nhắc nhở bà Tuyến ngưng lại mọi việc vận động thu - chi, phải làm đúng theo Thông tư 55/2011/TT - BGDĐT của Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Những khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, vận động đóng góp chương trình hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh đều không được đổ đồng mà phải trên tinh thần tự nguyện.

Bà Tuyến phải có trách nhiệm đính chính lại với cha mẹ học sinh trong lớp, việc đóng góp cơ sở vật chất là phải từ Mạnh thường quân thấy cần thì mang vào cho con. Nhưng trước đó phải gửi văn bản đề nghị cho - tặng về Hiệu trưởng, khi được đồng ý mới mang cơ sở vật chất vào, nhà trường sẽ có biên bản tiếp nhận. Đồng thời, Hiệu trưởng đã báo với bà Tuyến sẽ trả lại số tiền bà đã ủng hộ cho quỹ hoạt động khuyến học của nhà trường.



Trong phiên họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2022-2023 của lớp 3/10, Hiệu trưởng và Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã đến cùng dự họp với cha mẹ học sinh lớp để kiểm tra việc bà Tuyến giải quyết việc lạm thu. Trong phiên họp, bà Nguyễn Thị Liên đã phát biểu về những hành động sai trái của bà Tuyến là: “Lạm thu, thu đổ đồng, cô lập bà Liên và con bằng cách lấy ý kiến của cha mẹ học sinh lớp để đề nghị nhà trường đưa con bà Liên ra học lớp khác. Bà Tuyến gặp con bà Liên yêu cầu em về nói với mẹ vào group Zalo do bà Tuyến lập ra (group Mạnh thường quân) và bà Liên yêu cầu bà Tuyến trả lời về những việc làm trên”.

Bà Tuyến giải trình, “các việc làm này xuất phát từ mong muốn học sinh của lớp có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt. Do không có số điện thoại của bà Liên và bà Liên không chịu vào group Zalo của lớp nên phải nhắn với con của bà Liên về nói chuyện với mẹ”.

Sau đó, bà Tuyến hỏi cha mẹ học sinh có hoàn cảnh khó khăn: “Việc đóng góp vậy thì có nên cho con ở lại học trong lớp không?”.

Do muốn nghe ý kiến của các cha mẹ học sinh nên Hiệu trưởng đã nghe đến hết trường hợp thứ 3 thì yêu cầu bà Tuyến ngưng lại và khẳng định với cha mẹ học sinh của lớp là: “Nhà trường không có quan điểm như vậy, nhà trường đã sắp xếp vào lớp thì cha mẹ có đóng góp vào chương trình hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp hay không, học sinh vẫn được học tại lớp như các bạn; những gia đình khó khăn còn phải được hỗ trợ của cha mẹ học sinh lớp, của nhà trường chứ không nên vận động đóng góp như mọi người, vận động không được đổ đồng”.

Ngoài ra, hiệu trưởng đã nhắc lại cho cha mẹ học sinh lớp các quy định theo Thông tư 55/2011/TT - BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về những khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được vận động quyên góp của người học hoặc gia đình người học…

Hiệu trưởng cũng thông tin với cha mẹ học sinh lớp 3/10 là: “Bà Tuyến xin đại diện cho Mạnh thường quân lớp hỗ trợ 14 triệu đồng để ủng hộ cho quỹ hoạt động khuyến học của trường, nhưng được biết đây không phải là tiền của Mạnh thường quân mà là thu đổ đồng từ cha mẹ học sinh nên trường sẽ gửi lại Ban đại diện cha mẹ học sinh mới của lớp 3/10 để xin ý kiến những ai đóng góp mà xử lý số tiền này”.

Ảnh cắt từ clip

Trong phiên họp, ông Phạm Viết Duẩn - Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phát biểu: “đã biết và đã làm việc với bà Tuyến để ngăn chặn, cũng như yêu cầu bà ngưng thu, chi tiền của cha mẹ học sinh lớp, ông đã báo trước với bà Tuyến là sẽ họp với cha mẹ học sinh lớp để giải quyết những việc làm không đúng với quy định về quyền hạn của ban đại diện cha mẹ học sinh. Yêu cầu bà Tuyến phải bàn giao tất cả số tiền cho Ban đại diện cha mẹ học sinh mới, công khai các chứng từ cho phụ huynh, nếu phụ huynh yêu cầu lấy lại tiền thì bà Tuyến phải hoàn trả lại cho phụ huynh đã đóng góp”.

Đăng clip để thấy được "bộ mặt thật"?

Trong phiên họp cha mẹ học sinh, bà Tuyến không được tái đắc cử vào Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp năm học 2022-2023. Sau phiên họp, nhà trường phát hiện bà Liên đã đăng đoạn clip tự quay được (không xin ý kiến cha mẹ học sinh lớp) lên TikTok. Cán bộ quản lý nhà trường đã mời bà Liên lên trường để hỏi về mục đích bà đăng đoạn clip thì bà xác định muốn cho mọi người thấy “bộ mặt” của bà Tuyến chứ không phải phản ánh việc nhà trường làm sai trái và rất đồng ý cách xử lý của Hiệu trưởng cũng như của Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Sau khi được cán bộ quản lý nhà trường phân tích, bà đã xóa bỏ đoạn clip.

Tuy nhiên, sau đó nhà bà Liên bị tạt sơn, bà Liên nghi ngờ là bà Tuyến trả thù. Mặc dù Hiệu trưởng đã khuyên bà Liên phải giải quyết mọi việc bằng pháp luật vì chưa có bằng chứng bà Tuyến làm việc ấy, vì trước 1 ngày nhà bị tạt sơn, bà Liên đã đăng trên TikTok về việc đi đòi lại tiền cho người chị họ bị lừa mua sản phẩm khi đi xin việc làm, do đó không thể xác định ai tạt sơn nhà bà Liên. Hiệu trưởng đã hướng dẫn, đồng thời nhờ người liên hệ với công an Phường 14 để bà Liên đến trình bày việc nhà bị tạt sơn nhưng bà này vẫn ấm ức nên lại đăng đoạn clip trên lên TikTok.

Theo Phòng GD-ĐT Gò Vấp, Trường Tiểu học An Hội đã thông tin, tuyên truyền đến tất các giáo viên, nhân viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và các lớp về Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhưng vẫn còn trường hợp có thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp làm sai quy định. Giáo viên chủ nhiệm cùng với Hiệu trưởng và Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh đã can thiệp và đã cùng họp với cha mẹ học sinh lớp để giải quyết nhưng do mâu thuẫn cá nhân nên bà Liên đã cố chấp, không chờ xử lý của pháp luật mà dùng phương tiện đại chúng để giải quyết mâu thuẫn.