Nếu như tháng 12/2023, Hyundai Accent bùng nổ doanh số với 2.752 xe thì sang tháng 1/2024, mẫu xe "đảo ngược" doanh số khi chỉ bán được 916 xe, giảm gần 67% so với tháng 12/2023 và giảm 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thế nhưng, so với con số 3.022 xe của tháng 12/2023, sức mua của mẫu xe này đã sụt giảm tới 79% nhưng vẫn tăng trưởng 130% so với cùng kỳ năm 2023. Dù vậy, kết quả này vẫn không giúp cho mẫu xe của Toyota tiếp tục giữ ngôi đầu và để rơi vào tay đối thủ Hyundai Accent.

Honda City hiện tại đang ở thế hệ thứ 7 và được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 12/2020. Đến tháng 7/2023, mẫu xe sedan cỡ B này được bổ sung thêm các tính năng an toàn Honda Sensing cho cả 3 phiên bản 1.5G, 1.5L và 1.5RS đi kèm giá bán lần lượt 559, 589 và 609 triệu đồng.

Với doanh số bán 482 xe trong tháng 1/2024, Honda City có tháng thứ 5 liên tiếp giữ vị trí thứ 3 nhưng đã giảm 68% so với tháng 12/2023 (1.503 xe) và giảm 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

4. Mazda3: 398 xe

Bước sang tháng 1/2024, doanh số của Mazda3 đạt 398 xe, giảm 57% so với tháng liền kề trước đó (923 xe) và giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Mazda3 tiếp tục xếp ở vị trị thứ 4 trong bảng xếp hạng những mẫu xe sedan giá rẻ. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng phân khúc sedan cỡ C, doanh số Mazda3 đang bỏ xa các đối thủ KIA K3, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis.

Mazda3 hiện hành thuộc thế hệ thứ 4 được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm 2019. Xe có 2 biến thể sedan và hatchback với 4 phiên bản gồm Deluxe, Luxury, Premium va Signature đi kèm mức giá bán dao động từ 579-739 triệu đồng.