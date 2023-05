Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can liên quan đến vụ nhập kit test Việt Á xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức, Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và Công ty TNHH Thiết kế xây dựng TM & DV Nam Phong (Công ty Nam Phong).

Ông Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức. Ảnh: CA

Theo đó, Công an TP.HCM đề nghị truy tố ông Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an đề nghị truy tố ông Phạm Vũ Phong - nguyên Giám đốc Công ty Nam Phong về 2 tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ” và đề nghị truy tố bà Trương Thị Bảo Trân (nguyên nhân viên Phòng Vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện TP.Thủ Đức) về 2 tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Minh Quân với cương vị Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức đã chỉ đạo nhập lượng lớn kit test xét nghiệm của Công ty Việt Á thông qua Công ty Nam Phong.

Việc nhập hàng này không thực hiện theo quy định, theo năng lực nhà thầu, không đấu thầu mà là chỉ định thầu. Ông Quân chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, thanh quyết toán…

Về hành vi của Phạm Vũ Phong, sử dụng pháp nhân của Công ty Nam Phong để cung ứng kit test vào Bệnh viện Thủ Đức. Kết luận điều tra xác định, công ty này không đủ tính hợp lệ, không đủ năng lực nhưng Phong đã làm các thủ tục để thông thầu, gian dối trong đấu thầu, từ đó đã nhận được 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh, 4 gói chỉ định thầu rút gọn, 33 gói chỉ định thầu của Bệnh viện TP.Thủ Đức mua kit test xét nghiệm Covid-19 Việt Á sản xuất từ Công ty Nam Phong.

Bên cạnh đó, Phạm Vũ Phong thông qua Lê Trung Nguyên (là nhân viên Công ty Việt Á) đã đưa hơn 997 triệu đồng cho nhân viên Trương Thị Bảo Trân (nguyên nhân viên Phòng Vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện TP.Thủ Đức) gọi là chi hoa hồng cho thương vụ nhập nhập kit test.

Và bà Trân là người là người đã soạn thảo, hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu sai quy định để bệnh viện thanh toán tiền mua kit xét nghiệm Covid-19 từ công ty Nam Phong.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ông Nguyễn Minh Quân và các bị can đã gây thiệt hại cho Bệnh viện TP.Thủ Đức khoảng 8 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, có 2 người khác là Vũ Đình Hiệp (nguyên Phó Tổng giám đốc), Lê Trung Nguyên (nguyên nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á). Tuy nhiên, 2 người này đã bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Do đó, Công an TP.HCM đã tách hành vi, tài liệu liên quan đến 2 người nói trên trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức và Công ty Nam Phong, để chuyển Cơ quan CSĐT Bộ Công an để xử lý.