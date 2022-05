Để việc ‘đưa cả thế giới lên mây’ cũng trở thành chuyện nhỏ

Điện toán đám mây - chiến lược cho các nhà cung cấp giải pháp công nghệ

Chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Ngọc Kiên - Trưởng phòng CNTT, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) - cho biết: “Nắm bắt xu thế phát triển của thị trường, việc đầu tư xây dựng nền tảng điện toán đám mây (Cloud) một cách bài bản là chiến lược hàng đầu của công ty. FPT IS cloudCloud với định hướng là một private cloud (đám mây riêng) được xây dựng đồng bộ, với đầy đủ các thành phần của một hệ thống điện toán đám mây, tập trung cung cấp các dịch vụ nội bộ cũng như phát triển sản phẩm, giải pháp”.

Ông Lê Ngọc Kiên - Trưởng phòng CNTT, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)

Theo ông Kiên, FPT IS Cloud được xây dựng thành công giúp FPT IS triển khai nền tảng phát triển ứng dụng. Đây là chiến lược công nghệ trọng tâm của FPT IS đã được thực hiện từ cuối năm ngoái và dự kiến sẽ vận hành chính thức từ tháng 5 này,. Nền tảng được coi là “tàu sân bay” của FPT IS, nơi các dịch vụ được đóng gói dưới dạng “container” một cách nhanh chóng, ổn định. Điều này cũng đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng trên thị trường khi tìm kiếm các sản phẩm, giải pháp CNTT theo xu hướng triển khai gọn nhẹ, hiệu quả.

“Các ứng dụng nội bộ, các ứng dụng Made by FPT hiện đã được đặt hoặc đang trong quá trình dịch chuyển lên những cloud này. Với các ứng dụng khác thì tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, khả năng của khách hàng mà chúng tôi tư vấn khách hàng đặt ứng dụng lên trên cloud phù hợp. Đó có thể là FPT, FPT IS hay các public cloud khác như AWS, Azure, Google, IBM, Oracle…”, ông Kiên cho hay.

Đám mây - “hóa giải” những vấn đề gặp phải về tài nguyên và nguồn lực

Được xây dựng từ năm 2018 và thường xuyên nâng cấp mở rộng, FPT IS cloudCloud sử dụng giải pháp của Cisco với phần cứng là các máy chủ Cisco UCS Blade, phần mềm là Cisco Intersight.

Theo ông Lê Ngọc Kiên, hiện nay, mỗi tháng, Ban CNTT FPT IS nhận được hàng trăm yêu cầu cấp phát, thu hồi tài nguyên, trong đó có nhiều yêu cầu đòi hỏi rất gấp. Trước đây, để đáp ứng những yêu cầu này, từ tìm kiếm máy chủ vật lý, máy chủ ảo hóa cho đến cấp tài nguyên…thường mất cả giờ đồng hồ - thậm chí là một vài ngày với những yêu cầu cấp phát tài nguyên lớn. Nhưng nay với FPT IS cloudCloud, việc cấp phát tài nguyên cho dự án, người dùng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, với việc tin học hóa thủ tục yêu cầu cấp phát tài nguyên thông qua hệ thống BA Online (cổng thông tin dịch vụ tin học), việc đáp ứng yêu cầu có thể được thực hiện trong vòng một vài phút. Đồng thời, hệ thống BA Online này cũng giám sát việc sử dụng tài nguyên thực tế để đưa ra các khuyến nghị tăng/giảm tài nguyên hệ thống (thực hiện online và trực quan) cho phù hợp, nhờ vậy nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên vật lý.

Không chỉ tiết kiệm thời gian và công sức của cán bộ IT, tối ưu hiệu quả tài nguyên vật lý, việc kết hợp giữa nguồn tài nguyên FPT IS Cloud và việc số hóa quy trình xử lý còn giúp tăng tốc triển khai các dự án.

Quản lý dữ liệu tập trung với nền tảng FPT IS cloudCloud

Trong suốt 27 năm phát triển, FPT IS đã cung cấp sản phẩm dịch vụ tới nhiều khách hàng và đa dạng lĩnh vực, dữ liệu và thiết bị sẽ tăng về số lượng và sự phức tạp trong quản lý phân tán. Khi chưa có FPT IS cloudCloud, hệ thống của FPT IS bị phân tán thành nhiều hệ thống ảo hóa, máy chủ vật lý. Không chỉ khiến việc quản lý phức tạp, việc tài nguyên bị phân tán cũng giống như “ruộng đất bị chia thành nhiều thửa nhỏ” khiến việc áp dụng công nghệ vào cũng gặp nhiều khó khăn.

Nay với FPT IS cloudCloud, tài nguyên vật lý của FPT IS được tập trung. Phần mềm Cisco Intersight với khả năng tương thích tốt với nền tảng cloud hiện có của FPT IS đã cung cấp một nền tảng vận hành cloud với nhiều tính năng như: quản lý và giám sát hệ thống tập trung; cấu hình, cung cấp và cài đặt các VM (máy chủ ảo); theo dõi và quản lý version software, firmware… Nhờ Cisco Intersight, việc quản lý cấp phát tài nguyên không chỉ đơn giản mà còn giúp tối ưu và tiết kiệm tài nguyên sử dụng hơn.

Đảm bảo an toàn khi đưa dữ liệu “lên mây”

Ông Kiên cho rằng, để đảm bảo an toàn khi dịch chuyển hệ thống dữ liệu của khách hàng lên cloud, cần một giải pháp tổng thể từ mạng, bảo mật, giám sát, cảnh báo đến lưu trữ, backup và quan trọng hơn cả là quy trình và sự tuân thủ quy trình.

“Việc ứng dụng giải pháp hạ tầng cloud của Cisco là một mắt xích quan trọng trong giải pháp này, giúp chúng tôi tăng độ tin cậy của hệ thống, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho FPT IS”.

Định hướng cho các ứng dụng của FPT IS là cloud native, multi-cloud. Điều này nghĩa là các ứng dụng của FPT IS khi được xây dựng và phát triển đều định hướng chạy trên cloud và có thể chạy cùng lúc trên nhiều môi trường Cloud khác nhau để đảm bảo tính sẵn sàng cao (high availability).

Ông Kiên khẳng định, ngay từ khi khởi sự với quy mô nhỏ cho đến khi phát triển lớn mạnh, có nhiều chi nhánh và đa dạng về sản phẩm - dịch vụ, thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể đưa hệ thống quy trình nghiệp vụ của mình “lên mây” để quản lý và tối ưu chi phí vận hành, bắt kịp xu thế thời đại.

Doãn Phong