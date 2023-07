Thêm trường hợp xe máy được "kẹp 3"

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an lấy ý kiến người dân, trong đó có nhiều điểm mới đáng chú ý, tác động trực tiếp và nhiều hơn đến người điều khiển phương tiện so với Luật Giao thông đường bộ hiện hành.

Theo đó, tại khoản 1, Điều 31 dự thảo Luật có đề cập, người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ 4 trường hợp được chở tối đa hai người. Đó là các trường hợp: người bệnh đi cấp cứu; áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; trẻ em dưới 14 tuổi và người già yếu hoặc người khuyết tật.

Như vậy, so với Luật Giao thông đường bộ 2008, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã bổ sung thêm 1 trường hợp là nhóm người già yếu, người khuyết tật vào đối tượng mà người điều khiển xe máy được chở thêm tối đa 2 người. Có 4 trường hợp được phép chở thêm 2 người sau xe máy. (Ảnh minh hoạ: Quốc Huy) Các trường hợp xe được phép "kẹp 3" thì người ngồi trên mô tô, xe máy vẫn phải đội mũ bảo hiểm cũng như chấp hành đầy đủ các quy định. Vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn