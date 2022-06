Làm rõ vai trò của ông Lê Tùng Vân trong vụ án xảy ra ở ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Như đã thông tin, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can sinh sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” (ấp Lập Thành, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án ồn ào, gây chú ý của dư luận này, Cơ quan An ninh điều tra xác định, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), là người có vai trò chủ mưu, tổ chức các hành vi vi phạm pháp luật tại “Tịnh thất Bồng Lai” sau này đổi tên là “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Riêng ông Lê Tùng Vân được tại ngoại hầu tra. 5 người còn lại bị tạm giam.

Lê Tùng Vân, người chủ mưu trong vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: T.L

Về lý lịch ông Lê Tùng Vân, quá trình điều tra xác định, nơi thường trú của ông là nhà 39C đường Lý Chiêu Hoàng (phường 10, quận 6, TP.HCM), nơi ở hiện tại là nhà 191A (ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà) có cơ sở mang tên “Tịnh thất Bồng Lai”.

Trình độ học vấn của ông Lê Tùng Vân là 12/12. Ngoài việc xác định cha mẹ ông Vân đã mất thì cơ quan công an chưa rõ về vợ, con của ông này.

Cơ quan An ninh điều tra làm rõ, ông Lê Tùng Vân đã chủ mưu, chỉ đạo các bị can khác thực hiện các hành vi biên soạn, dàn dựng, biên tập các video chứa đựng những nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, ông Vân là người kiểm duyệt nội dung clip và cho phép các bị can đăng tải lên tài khoản Youtube và các nền tảng mạng xã hội khác do các bị can quản lý, sử dụng.

Cụ thể, ông Lê Tùng Vân chủ đạo hai bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi) và Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), tạo các tài khoản mạng xã hội, trong đó có hai tài khoản Youtube là “5 chú tiểu - Thiềm am bên bờ vũ trụ” và “Nhất Nguyên – Hoàn Nguyên Offical”, là công cụ, phương tiện, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi của bị can Lê Tùng Vân thể hiện rõ ràng trong các clip đăng tải trên mạng xã hội, có các tiêu đề gồm: “phim hài chiếu rạp mùa dịch 2021: Vùng đất huyền bí - 5 chú tiểu Thách Thức Danh Hài”; “Thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người”; “5 chú tiểu - phần 2, người lớn mừng tuổi thầy “ông nội” ngày mùng 1 tết”…

Ông Lê Tùng Vân tổ chức sinh hoạt tôn giáo tại "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh; T.L

Ông Lê Tùng Vân có những lời lẽ, phát ngôn xuyên tạc giáo lý, xúc phạm Phật giáo, xúi giục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp; chủ mưu sáng tác ra các nghi thức, thủ tục cúng bái, quỳ lạy, câu niệm mạo danh, danh xưng Đức Phật, xúc phạm Phật giáo...

Căn cứ nào xử lý “Tịnh thất Bồng Lai” ?

Theo kết luận điều tra, ông Lê Tùng Vân chỉ đạo tạo dựng, đăng tải và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm trong các clip đăng tải trên mạng xã hội cho cộng đồng trong và ngoài nước xem, chia sẻ, bình luận, tạo sức lan truyền nhanh chóng.

Hành vi của Lê Tùng Vân gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hoà; tổ chức Phật giáo; gây mất an ninh trật tự địa phương; gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của Phật giáo; danh dự, nhân phẩm của người có chức sắc trong Phật giáo; gây bức xúc trong giới Tăng Ni, Phật tử, các tín đồ Phật giáo, dư luận xã hội…

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đang mở rộng điều tra, xử lý thêm nhiều đơn tố cáo về các hành vi khác. Ảnh: T.L

Kết luận điều tra xác định rõ, hành vi của ông Lê Tùng Vân đã cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can Lê Tùng Vân là người đủ 70 tuổi trở lên theo điểm 0, khoản 1, điều 51 Bộ luật Hình sự. Tình tiết tăng nặng đối với bị can này là phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên theo điểm a và g, khoản 1, điều 52 Bộ luật Hình sự.

Được biết, căn cứ xử lý trong vụ án này là xuất phát từ đơn tố cáo, nguồn tin tố giác tội phạm của nhiều cá nhân, tổ chức.

Cụ thể, ngày 14/12/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm từ ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ).

Ngày 20/12/2021 tiếp nhận nguồn tin về tội phạm từ Hoà thượng Thích Minh Thiện - Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An.

Căn cứ xử lý những cá nhân tại "Tịnh thất Bồng Lai" là những clip đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội do các bị can lập ra, quản lý và sử dụng. Ảnh: T.L

Ngày 18/12/2021, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Long An có văn bản kiến nghị về việc chuyển hồ sơ, tài liệu vi phạm pháp luật liên quan đến các cá nhân ở “Tịnh thất Bồng Lai” cho Công an huyện Đức Hoà.

Ngoài ra, Công an huyện Đức Hoà có nhận hai đơn của bà Trịnh Thị Định (67 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà) và bà Phan Thị Phương Trang (41 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) tố cáo những người tại “Tịnh thất Bồng Lai” có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm phạm tự do tín ngưỡng, gây ảnh hưởng đến đời sống văn hoá, an ninh trật tự xã hội…

Các chứng cứ là video clip trong vụ án này đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà và Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An trưng cầu giám định theo đúng quy định pháp luật.

