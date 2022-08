ĐH Thành Đô mở rộng xét tuyển, thí sinh thêm cơ hội học ngành Dược

Trong mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngành Dược luôn nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh. Lý do là vì, đây là nhóm ngành đặc thù và là một trong những ngành có điểm chuẩn rất cao.

So sánh với phổ điểm của năm 2021, số lượng thí sinh đạt điểm 10 ba môn Toán - Hóa - Sinh năm 2022 có dấu hiệu giảm mạnh. Đặc biệt ở môn Sinh học, cả nước có 322.200 thí sinh tham gia làm bài thi, trong đó điểm trung bình là 5,02 điểm. Trong kỳ thi năm 2022, cả nước có 5 bài thi đạt điểm 10 môn Sinh học, giảm hơn 116 lần so với năm 2021 (582 bài thi). Đồng thời, năm nay cũng chỉ ghi nhận 11 thí sinh khối B đạt điểm trên 29; chiếm khoảng 4,7% so với số liệu năm 2021.

Có thể điểm chuẩn ngành Dược học của các trường top đầu sẽ dao động từ 26,05 điểm.

Một số thí sinh có nguyện vọng theo học ngành Dược nhưng chưa đạt mức điểm mong muốn. Trong trường hợp này, thí sinh có thể tham khảo nhiều trường Đại học đào tạo ngành Dược và lấy mức điểm thấp hơn.

Hiện có rất nhiều trường Đại học đào tạo ngành Dược học, gồm cả trường công lập và tư thục. Tiêu biểu là ĐH Thành Đô, ngôi trường đã đào tạo ngành Dược học từ năm 2013, chương trình học đào tạo sinh viên có kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở, sinh viên có kiến thức và kỹ năng chuyên môn đầy đủ về dược học như chuyển hóa thuốc trong cơ thể, những phản ứng bất lợi của thuốc, tương tác qua lại giữa các loại thuốc, công thức phối hợp thuốc để tạo hiệu quả chữa bệnh tối ưu và an toàn nhất cho người dùng...

Sinh viên ngành Dược học - ĐH Thành Đô trong tiết học thực hành

Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực của ngành dược như tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; kiến thức chuyên môn trong sản xuất và phân phối dược phẩm, thực phẩm chức năng, kiểm nghiệm, quản lý nhà nước về ngành Dược học.

Năm 2022, trường ĐH Thành Đô xét tuyển theo hai phương thức. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT, điểm sàn của trường là 21 điểm; đối với phương thức xét tuyển học bạ ngành Dược học thì số điểm là 24 điểm và thí sinh đạt học sinh giỏi năm lớp 12.

Đây là mức điểm hợp lý với phổ điểm khối B00 của năm nay. Bên cạnh đó, thí sinh có thể tham khảo cả hệ Cao đẳng Dược cũng được đào tạo tại trường.

Nhìn chung, điểm chuẩn năm 2022 ngành Dược học không có quá nhiều biến động. Nhưng điểm chuẩn còn dựa vào nhiều yếu tố khác nhau nên thí sinh cần suy nghĩ cẩn thận và sắp xếp hợp lý các nguyện vọng để kết quả nhận về đúng theo mong muốn.

Link đăng ký xét tuyển ĐH Thành Đô tại đây: https://tuyensinh.thanhdo.edu.vn Địa chỉ: Trung Tâm Tuyển Sinh, Trường Đại học Thành Đô Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội Hotline: 0934.07.8668 hoặc 0243.386.1601 Facebook: https://www.facebook.com/truongdaihocthanhdo

Thế Định