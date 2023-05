Cách đây ít ngày, gara ô tô Lê Văn Tạch có gặp trường hợp một vị khách ở Vĩnh Phúc mang chiếc xe ô tô KIA Morning 2011 đến để kiểm tra hệ thống điều hòa do chủ xe không còn thấy mát khi sử dụng.

Dựa theo kết quả kiểm tra sơ bộ, thay vì nhận được những thông tin về hệ thống điều hòa, chủ xe lại được nhân viên xưởng thông báo động cơ xe có thể đang gặp vấn đề nghiêm trọng, cần phải tháo máy để kiểm tra chi tiết.

Động cơ bị quá nhiệt là một trong những nguyên nhân khiến cho điều hòa mất khả năng làm mát. (Ảnh: NVCC)

Sau khi tiến hành gỡ mặt máy để kiểm tra, chủ xe đã không khỏi bất ngờ khi nhiều bộ phận bên trong bị cháy đen, lòng xi lanh có dấu hiệu của việc lọt nước.

"May mắn là chủ xe đã kịp thời mang xe đến để kiểm tra nên động cơ chưa bị tình trạng bó máy, tay biên cũng chưa bị cong dù đã có dấu hiệu của việc nước lọt vào bên trong buồng đốt", kỹ sư Lê Văn Tạch kể lại.

Nguyên nhân khiến chiếc xe này đang bị mất điều hòa mát được xác định là do bộ tản nhiệt động cơ bị thủng khiến nước làm mát không đủ, dẫn đến động cơ bị quá nhiệt. Khi động cơ bị quá nhiệt, hộp điều khiển động cơ sẽ chuyển tín hiệu đến hộp điều khiển điều hòa để ngắt máy nén (lốc).

Vì thế, người chủ đã phải để xe lại ở gara để xử lý cũng như thay thế các bộ phận gặp vấn đề. Trong đó nặng nhất là phải thay mặt máy và đại tu lại toàn bộ cụm động cơ. Chi phí sửa chữa và thay thế dự tính khoảng gần 40 triệu đồng.

Kỹ sư Tạch cho biết chủ xe trong quá trình sử dụng đã thấy màn tap-lô hiện cảnh báo về mức nước làm mát thấp nhưng do chưa có kinh nghiệm và kiến thức về ô tô nên khi thấy hụt nước làm mát thì chỉ bổ sung thêm vào cho đủ, chứ không nghĩ điều này sẽ gây ảnh hưởng nhiều thứ khác, trong đó có hệ thống điều hòa.

Cách xác định nguyên nhân điều hòa không còn mát

Nếu đang đi xe ô tô mà điều hòa bị mất khả năng mát thì thường có hai khả năng xảy ra. Một là do hệ thống điều hòa có vấn đề, hai là do động cơ quá nóng. Cách nhận biệt được điều hòa mất khả năng làm mát do lỗi hệ thống điều hòa hay do động cơ quá nhiệt sẽ dựa vào cảm giác của người lái.

Việc không chú ý đến quá trình làm mát động cơ đã khiến chủ xe phải bỏ một khoản tiền không nhỏ để thay thế các bộ phận hỏng hóc. (Ảnh: NVCC)

Dấu hiệu của lỗi do động cơ bị quá nhiệt thường sẽ cảm nhận được xe rung và ồn hơn bình thường, hoặc có hiện tượng bị ì khi đạp ga. Nếu khi đó chủ xe vẫn tiếp tục cố gắng cho xe di chuyển thì sẽ rất hại động cơ, có thể dẫn tới bó máy và thổi gioăng, nặng hơn là cong tay biên.

Thực tế, rất nhiều người lái xe không biết rằng động cơ đang bị quá nhiệt là một trong những nguyên nhân khiến cho điều hòa trên xe không còn mát, mà thường chỉ nghĩ là do hệ thống điều hòa gặp vấn đề.

Còn nếu lỗi do hệ thống điều hòa có vấn đề, thường liên quan đến máy nén (lốc). Trong đó, một số yếu tố khiến máy nén bị hư đến từ việc nạp gas kém chất lượng, dàn nóng điều hòa bị bẩn, quạt giải nhiệt bị hỏng, thiếu dầu bôi trơn, ổ bi cạnh bugi lốc điều hòa bị hỏng hoặc bạc đạn lốc lạnh điều hòa bị hư.

Nhưng vấn đề thường xuất phát từ việc máy nén điều hòa ô tô không được bảo dưỡng thường xuyên. Theo kỹ sư Lê Văn Tạch, lỗi liên quan đến hệ thống điều hòa sẽ có chi phí sửa chữa ít tốn kém hơn.

Chủ động kiểm tra xe thường xuyên hơn vào mùa nắng nóng

Khi vào mùa hè nắng nóng, những người sử dụng xe ô tô cần chú ý nhiều hơn đến các hệ thống làm mát bằng cách vệ sinh các đường ống dẫn nước làm mát, quạt tản nhiệt, két nước.

Trong trường hợp thấy nước làm mát động cơ bị hao hụt nhanh sau một lần bổ sung thì người dùng cần đến ngay các xưởng dịch vụ để khắc phục vấn đề này càng sớm càng tốt.

Ngay cả trong trường hợp khẩn cấp, tuyệt đối không dùng nước khoáng hay nước lã để thay thế cho nước làm mát chuyên dụng, chủ xe nên sử dụng loại nước tinh khiết để tránh hiện tượng đóng cặn và ăn mòn các bộ phận trong hệ thống làm mát.

"Bảo dưỡng xe ô tô định kỳ và đúng cách các hệ thống làm mát sẽ không chỉ giúp chiếc xe vận hành trơn tru, mà còn giúp những người ngồi trong xe luôn có được bầu không khí mát mẽ, dễ chịu trong những ngày nắng nóng. Quan trọng hơn là bạn sẽ tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc", kỹ sư Tạch chia sẻ.

