Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Nhiều ngành sẽ trên 26

TS Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho hay dự kiến điểm chuẩn năm nay của nhiều ngành rất cao.

Những ngành sẽ có điểm chuẩn trên 26 như: Công nghệ ô tô, Cơ điện tử, Rô bốt và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Điều khiển tự động hoá, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật dữ liệu, Kinh doanh quốc tế.

Đặc biệt, ngành Sư phạm tiếng Anh dự kiến điểm chuẩn sẽ trên 27. Tuy nhiên, có một số ngành điểm chuẩn sẽ chỉ dao động từ 19 đến 22 như: Công nghệ kỹ thuật in, Kỹ thuật vật liệu, Môi trường, Kỹ thuật công nghiệp.

Theo ông Thưởng, điểm chuẩn của trường năm nay tăng vì số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng gấp đôi so với năm ngoái. Trong đó, tổng nguyện vọng đăng ký năm nay là 70.000, trong khi năm 2022 chỉ gần 40.000.

Số lượng nguyện vọng 1 năm nay hơn 14.000 còn năm 2022 khoảng 8.000. Số thí sinh đăng ký năm nay 40.000 em trong khi năm ngoái chỉ 20.000 em. Trước đó, nhà trường công bố điểm chuẩn học bạ đã cao hơn năm ngoái vì vậy điểm chuẩn xét tuyển từ thi tốt nghiệp sẽ tăng lên.

"Có nhiều ngành sẽ tăng 0,5 đến 1 điểm so với năm 2022 nhưng cũng có những ngành dự kiến sẽ tăng khoảng 4-5 điểm như Kỹ thuật công nghiệp. Chắc chắn năm nay sẽ có nhiều ngành điểm chuẩn trên 26"- ông Thưởng nói.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: Điểm chuẩn cao nhất khoảng 26

TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho hay nhà trường đã xác định sơ bộ điểm chuẩn ban đầu của các ngành. Dự kiến điểm chuẩn cao nhất ở mức 26 điểm thuộc về ngành Kinh doanh quốc tế.

Đây cũng là ngành có điểm chuẩn xét từ điểm học bạ và điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức cao nhất. Trong khi đó, điểm chuẩn ngành thấp nhất theo chương trình đại trà là 19, bằng với điểm sàn trường đưa ra trước đó. Đây là những ngành khó tuyển sinh hiện nay.

Cũng theo ông Nhân, sẽ có nhiều ngành có điểm chuẩn ở mức từ 23 đến 25 điểm. Cụ thể như các Công nghệ thông tin, Tự động hoá, Nhóm ngành Kinh doanh quản lý. Ở 3 lần lọc ảo tiếp theo, trường sẽ tinh chỉnh để điểm chuẩn sát với chỉ tiêu tuyển sinh.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM: Điểm chuẩn cao nhất sẽ lên tới 28

Điểm chuẩn dự kiến của tổ hợp khối C00 sẽ có sự dịch chuyển mạnh theo hướng tăng. Đặc biệt các ngành có điểm chuẩn vừa phải những năm trước, điểm chuẩn có thể tăng từ 1 đến 2 điểm hoặc từ 2 đến 3 tùy theo tổ hợp xét tuyển.

Cụ thể, những ngành năm ngoái có điểm chuẩn trong khoảng 20-21 năm nay có thể tăng lên thành 22-23. Với nhóm ngành có điểm chuẩn top đầu dự kiến sẽ không xê dịch nhiều. Trong đó, có ngành điểm chuẩn tăng và có ngành điểm chuẩn giảm nhưng sự dịch chuyển chỉ trong phạm vi 2 số thập phân.

Năm 2022, điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 20 - 28,25 điểm tùy ngành. Trong đó, 10 ngành có điểm chuẩn cao nhất là: Báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học, Quản lý thông tin, Quản trị văn phòng, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học, Việt Nam học. Ngành Báo chí xét tổ hợp C00 có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,25 điểm.

Trường ĐH Công Thương: Điểm chuẩn cao nhất khoảng 23

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh, cho hay nhà trường đã xác định sơ bộ được điểm chuẩn như ngành Marketing là 23; Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Kinh doanh quốc tế 21.

Các ngành khác điểm chuẩn sẽ cao hơn khoảng 0,5 - 1 điểm so với mức điểm sàn của trường. Theo ông Sơn, nhà trường đưa ra mức độ điểm chênh khoảng 0,5 - 2 điểm so với điểm sàn, để xác định sát với chỉ tiêu tuyển sinh do điểm chuẩn xét tuyển từ học bạ THPT, xét tuyển thẳng và xét tuyển từ kết quả đánh giá năng lực đã được trường công bố từ trước.

Theo thống kê có khoảng 6.000 thí sinh trúng tuyển đã đăng ký nguyện vọng 1, 2, 3, 4 trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT. Dự đoán điểm chuẩn bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái khoảng 2 điểm.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Điểm chuẩn tăng so với năm ngoái

Theo ông Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, năm nay, có 29.500 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, tăng gần 39% so với năm trước.

Những ngành có số thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển nhiều nhất như: Giáo dục tiểu học, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử - Địa lý. Ông Quốc dự đoán điểm chuẩn các ngành của trường sẽ tăng so với năm 2022.