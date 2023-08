Cách tính điểm ưu tiên năm 2023: Tổng điểm càng cao, điểm ưu tiên càng giảm Theo quy định, từ năm 2023, thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 điểm trở lên sẽ có điểm cộng ưu tiên giảm dần đều. Đến khi tổng điểm thi là 30, điểm ưu tiên bằng 0.

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển phương thức 3, ngành nghiệp vụ Cảnh sát, tuyển sinh đại học hệ chính quy Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2023 như sau:

- Vùng tuyển sinh:

+ Vùng 1 gồm: các tỉnh miền núi phía Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

+ Vùng 2 gồm: các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

+ Vùng 3 gồm: các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

+ Vùng 8 gồm: các đơn vị trực thuộc Bộ: A09, C01, C10, C11, K01, K02.

+ Học sinh T11: căn cứ theo địa phương sơ tuyển tại thời điểm nhập học vào T11, xét tuyển theo địa bàn có địa phương đó.

- Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5 + BTBCA*3/5 + ĐC, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển;

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND;

+ BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an;

+ ĐC: Điểm cộng.

- Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐC = ĐƯT + Đth. Trong đó, ĐƯT = ĐT + KV. Cụ thể:

+ ĐC là điểm cộng;

+ ĐƯT là điểm ưu tiên;

+ ĐT là điểm ưu tiên đối tượng;

+ KV là điểm khu vực;

+ Đth là điểm thưởng.

* Lưu ý: Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 2 chữ số thập phân từ 22,5 điểm trở lên, điểm ưu tiên và điểm thưởng được xác định như sau:

ĐƯT = [(30 – tổng điểm đạt được)/7,5] x (ĐT + KV)

Đth = [(30 – tổng điểm đạt được)/7,5] x Đth

Điểm cộng của thí sinh (ĐC = ĐƯT + Đth) được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Phương thức 3 là xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Ảnh: Thanh Hùng

Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết sẽ công bố điểm, thí sinh tra cứu kết quả tuyển sinh trên trang Thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ http://hvcsnd.edu.vn/tra-cuu-diem-thi (lưu ý thí sinh phải nhập đầy đủ thông tin số báo danh kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và số chứng minh nhân dân, mã bảo vệ để tra cứu kết quả Trúng tuyển/ Không trúng tuyển) và gửi văn bản về Ban tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, làm thủ tục xác nhận nhập học theo quy định.

Thí sinh nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 về Ban Tuyển sinh Công an địa phương. Thời gian thí sinh nộp về Ban tuyển sinh Công an địa phương: Trước ngày 17h ngày 5/9/2023. Địa điểm: Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển. Đặc biệt lưu ý đề nghị Công an địa phương thông báo cho thí sinh trúng tuyển phương thức 1, 2 và đạt điểm trúng tuyển phương thức 3 phải làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ ngày 24/8 đến trước 17h ngày 8/9/2023.

Công an đơn vị, địa phương: Sau khi tiếp nhận Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2023 của thí sinh, quản lý và đưa vào hồ sơ nhập học của thí sinh. Đồng thời, Công an đơn vị, địa phương tập hợp danh sách thí sinh xác nhận nhập học, gửi văn bản trao đổi về Học viện Cảnh sát nhân dân trước 17h ngày 8/9/2023 để tổng hợp, công bố thí sinh xác nhận nhập học theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Quá trình xác nhận nhập học theo quy định, nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ với công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển hoặc Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Cảnh sát nhân dân để được giải đáp (bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, số điện thoại 0975.132.383).

