Theo đó, các ngành Y khoa, Y khoa (kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế), Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa, Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa (kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế), Răng - Hàm - Mặt, Răng - Hàm - Mặt (kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế) có điểm sàn là 23,5.

Ngành Y học cổ truyền có điểm sàn là 22; ngành Y học dự phòng có điểm sàn là 20. Các ngành còn lại có điểm sàn là 19.

Điểm sàn các ngành của Trường ĐH Y Hà Nội cụ thể như sau:

Dự đoán về điểm chuẩn năm nay, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phòng Quản lý Đào tạo, Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết điểm chuẩn vào Trường ĐH Y Hà Nội còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có học phí.

Trong năm 2023, học phí vào ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội tăng hơn 3 lần so với năm ngoái, từ mức 14,5 lên 55,2 triệu đồng/năm. Trong khi học phí ngành Răng - Hàm - Mặt có mức thu chỉ bằng một nửa ngành Y khoa. Còn tại phân hiệu Thanh Hóa, do tự chủ mức 3 nên học phí không cao hơn so với năm trước. Vì thế, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của thí sinh, từ đó tác động đến điểm chuẩn.

Ông Tùng dự đoán ngành Y khoa có thể sẽ lấy ít nhất bằng năm ngoái (28,15 điểm) hoặc tăng nhẹ. Các ngành khác năm ngoái lấy dưới 26 điểm và các ngành đào tạo tại phân hiệu Thanh Hóa sẽ có xu hướng tăng hơn năm trước khoảng 0,5 - 1,25 điểm.