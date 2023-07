Trên cơ sở phân tích điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và phổ điểm các tổ hợp truyền thống liên quan đến nhóm ngành sức khỏe, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phòng Quản lý Đào tạo, Trường ĐH Y Hà Nội, nhận thấy điểm của tổ hợp B00 có sự dịch chuyển từ 1 - 1,25 điểm trong khoảng điểm từ 21 - 25.

Khoảng điểm từ 25 trở lên không có thay đổi đáng kể so với 2 năm liền kề trước.

Mức điểm 29, năm 2023 có 23 thí sinh, trong khi năm 2022 chỉ có 13 thí sinh đạt được; Mức điểm 28,5 năm 2023 có 94 thí sinh trong khi năm 2022 có 68 thí sinh.

“Theo thống kê sơ bộ, tổng số thí sinh có điểm xét tuyển từ 28 - 30 điểm năm nay cao hơn so với năm ngoái. Số lượng thí sinh đạt từ 26 - 28 điểm khối B00 cả nước cũng cao hơn năm 2022, có khoảng hơn 3.000 em.

Trong khi tổng chỉ tiêu vào trường không thay đổi. Do đó, dự kiến điểm chuẩn cũng sẽ tịnh tiến lên so với trước”, ông Tùng nói.

Tuy nhiên, ông Tùng cho biết thực tế điểm chuẩn vào Trường ĐH Y Hà Nội còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có học phí.

Trong năm 2023, học phí vào ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội tăng hơn 3 lần so với năm ngoái, từ mức 14,5 lên 55,2 triệu đồng/năm. Trong khi học phí ngành Răng - Hàm - Mặt có mức thu chỉ bằng một nửa ngành Y khoa. Còn tại phân hiệu Thanh Hóa, do tự chủ mức 3 nên học phí không cao hơn so với năm trước. Vì thế, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của thí sinh, từ đó tác động đến điểm chuẩn.

Ông Tùng dự đoán ngành Y khoa có thể sẽ lấy ít nhất bằng năm ngoái (28,15 điểm) hoặc tăng nhẹ. Các ngành khác năm ngoái lấy dưới 26 điểm và các ngành đào tạo tại phân hiệu Thanh Hóa sẽ có xu hướng tăng hơn năm trước khoảng 0,5 - 1,25 điểm.

Đại diện Trường ĐH Y Hà Nội cũng thông tin dựa vào mức sàn do Bộ GD-ĐT quy định, trường dự kiến lấy điểm sàn ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt là 23 điểm, các ngành còn lại giữ ổn định như mức Bộ GD-ĐT đưa ra. Cụ thể, các ngành Dược học, Y học cổ truyền sẽ có điểm sàn là 21, các ngành còn lại là 19 điểm.

Không đưa ra dự báo cụ thể điểm chuẩn cho từng ngành, nhưng đại diện Trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) cũng cho rằng, mức điểm chuẩn vào trường năm nay có thể sẽ tăng nhẹ.

Năm ngoái, điểm trúng tuyển vào trường dao động từ 19 - 26,5 tùy ngành. Cao nhất là ngành Răng - Hàm - Mặt lấy 26,75 điểm, ngành Y khoa lấy 25,75 điểm. Đây cũng là khoảng điểm biến động nhất trong năm nay, với số thí sinh đạt được mức điểm này gấp 1,5 lần so với năm trước.

“Do vậy, điểm chuẩn vào các ngành của trường sẽ tăng so với năm ngoái khoảng từ 0,25 - 1 điểm”, vị này nhận định.