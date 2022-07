Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2022

Năm 2022-2023 tỉnh Nghệ An dự tính sẽ sáp nhập Trường ĐH Kinh tế Nghệ An, Trường CĐ Sư phạm Nghệ An và Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Nghệ An thành Trường ĐH Nghệ An.