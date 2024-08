Ngày 28/8, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lễ khai trương, đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát toàn tỉnh. Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Tại buổi lễ, ông Vũ Anh Dũng, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên cho biết, hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông thông minh gồm có 2 loại là camera giám sát và camera giám sát an ninh trật tự.

Cụ thể, camera giám sát, xử phạt vi phạm giao thông có 19 thiết bị được lắp đặt tại các ngã 3, ngã 4 đèn đỏ trên địa bàn thành phố. Ngoài ra còn có 6 thiết bị đo đếm lưu lượng phương tiện giao thông được lắp đặt tại 3 cửa ngõ vào thành phố.

Các đại biểu theo dõi hình ảnh ghi lại từ hệ thống camera giám sát. Ảnh: Thái Dương

Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự công cộng có 3 loại camera để phục vụ giám sát trật tự an ninh công cộng, gồm: 11 thiết bị được lắp đặt tại các huyện, thị xã, thành phố để quan sát tầm cao; 34 thiết bị được lắp đặt tại các khu công cộng để nhận diện khuôn mặt và phát hiện đám đông; 74 thiết bị đầu tư để giám sát an ninh trật tự khu phố.

Ngoài ra, hệ thống còn quản lý, tích hợp 68 camera quan sát chia sẻ từ các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định: Sự kiện đưa hệ thống camera giám sát vào khai thác, sử dụng là một bước tiến lớn trong nỗ lực của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống camera giám sát.