Ngày 27/8, Đại úy Nguyễn Văn Đô, cán bộ Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Khoảng 15h10 ngày 23/8, bà P.T.A. (SN 1958, ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà) đến đơn vị trong trạng thái sợ hãi. Thấy tôi, bà A. nói: “Chú công an ơi cứu tôi với".

Ông T. đã thực hiện rút tiền thành công tại ngân hàng và đang chuẩn bị chuyển cho kẻ giả danh công an. Ảnh: N.Đ.

Theo lời bà A, bà thấy chồng là ông K.V.T. liên tục nghe điện thoại và có biểu hiện lạ nên đã hỏi, nhưng ông kiên quyết không nói gì.

Vì đã được cơ quan công an tuyên truyền nhiều lần, bà A. nghi ngờ chồng bị những kẻ lừa đảo "tấn công". Khi ông T. dắt xe ra khỏi nhà, bà A. cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Trong lúc lo lắng, bà A. nhìn thấy trụ sở Công an phường Cửa Nam, liền chạy vào kêu cứu.

Lúc đó, Đại úy Nguyễn Văn Đô đã báo cáo lãnh đạo Công an phường và cùng bà A. đi tìm ông T. "Qua thông tin được cung cấp, tôi biết vợ chồng bà A. có khoản tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng Bảo Việt, nên tôi đã kiểm tra trên mạng, xác định tất cả các chi nhánh của ngân hàng này, rồi cùng bà đi tìm ông T", Đại úy Nguyễn Văn Đô cho biết.

Trong lúc chạy xe đi tìm, khi đến chi nhánh ngân hàng trên đường Bà Triệu (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm), bà A. phát hiện ra xe máy của chồng đang đỗ trên vỉa hè. Đại úy Nguyễn Văn Đô đã cùng bà A. thông báo với ngân hàng tạm dừng giao dịch của ông T. Lúc đó, ông T. đã hoàn thành thủ tục rút 4 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 2,2 tỷ và chuẩn bị chuyển tiền đi.

Tại ngân hàng, lực lượng Công an phường Cửa Nam đã xác minh ông T. đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Kẻ gian mạo danh cán bộ Công an TP Hà Nội, đe dọa ông có liên quan đến một đường dây ma túy và yêu cầu chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch, nếu không sẽ bị bắt.

Đại úy Nguyễn Văn Đô đã phân tích, giải thích cho ông T. hiểu rõ ông đang trở thành mục tiêu của một vụ lừa đảo công nghệ cao. Nhờ sự can thiệp kịp thời, toàn bộ số tiền của gia đình ông T. đã được bảo vệ an toàn, ngăn chặn thành công âm mưu chiếm đoạt của kẻ lừa đảo.

Vợ chồng bà A. phấn khởi cảm ơn cơ quan công an. Ảnh: N. Đ.

Nói về vụ việc, Đại úy Nguyễn Văn Đô chia sẻ rằng, bảo vệ an toàn tài sản của nhân dân là trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm. Dù người bị hại là ai hay ở đâu, khi nhận được thông tin, lực lượng công an sẽ luôn cố gắng giúp đỡ với tinh thần trách nhiệm “vì nhân dân phục vụ”.

Công an phường Cửa Nam khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn từ những đối tượng mạo danh cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản. Nếu gặp tình huống nghi ngờ, hãy báo ngay cho cơ quan công an để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.