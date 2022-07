Tai nạn chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB gặp nạn khi lao lên vỉa hè, đâm gục gốc cây trong khu đô thị ở quận Long Biên, Hà Nội sáng 21/7 đã dẫn tới một cuộc tranh cãi lớn về trách nhiệm sửa chữa và bồi thường thiệt hại cho chủ xe.

Nhân viên lái Ferrari của khách gây tai nạn, Volvo Hà Nội đình chỉ 2 nhân viên

Chủ nhân chiếc Ferrari 488 là anh H, một đại gia kín tiếng ở Hà Nội. Theo tìm hiểu của VietNamNet, do chiếc xe bị gặp sự cố cần thay dây cua-roa và bảo dưỡng, anh H. đã liên lạc với hãng Ferrari Việt Nam và được hãng giới thiệu làm sửa chữa, bảo dưỡng tại xưởng dịch vụ của Volvo Hà Nội (Công Ty TNHH Ô tô Bắc Âu Hà Nội là nhà phân phối chính hãng của Volvo tại Việt Nam).

Cụ thể, Ferrari Việt Nam đã giới thiệu anh H làm việc với kỹ sư T, là người có kinh nghiệm và đồng thời cũng chính là Giám đốc xưởng dịch vụ của Volvo Hà Nội.

Sau khi được hướng dẫn như vậy, anh H. đã thuê xe cứu hộ chở chiếc siêu xe đến xưởng dịch vụ của Volvo Hà Nội để thay dây cua-roa, bảo dưỡng.

Chủ xe cho biết hãng Ferrari Việt Nam chưa có cơ sở ở Hà Nội nên anh thường mang xe vào đây để bảo dưỡng.

Tuy nhiên, sau đó, anh nhận được tin chiếc xe của mình gặp tai nạn. Khi đó, xe do một nhân viên trẻ làm việc dưới quyền của kỹ sư T lái.

Hình ảnh đầu xe nát bét sau vụ tai nạn sáng ngày 21/7 tại Hà Nội.

Để tìm hiểu sự liên quan trách nhiệm sau tai nạn, VietNamNet đã liên hệ tới Volvo Hà Nội để làm rõ.

Đại diện Volvo Hà Nội cho biết, công ty rất lấy làm tiếc về sự cố xảy ra với chủ nhân chiếc xe Ferrari 488. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, hãng xe đã xác minh thông tin. Đến thời điểm này, Volvo Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 1 tháng đối với kỹ sư T và kỹ thuật viên để giải quyết sự việc.

Theo tường trình của kỹ sư T. với Volvo Hà Nội, anh T nhận sửa chữa chiếc siêu xe của anh H. là trên cơ sở giao kết cá nhân với Ferrari Việt Nam. Tại thời điểm cần di chuyển xe, do không mang bằng lái, anh T. đã giao cho một kỹ thuật viên trẻ tuổi cầm lái và xảy ra tai nạn.

Volvo Hà Nội khẳng định, cùng với xác minh, kiểm tra trên hệ thống lịch sử khách hàng, đây là quan hệ giao dịch cá nhân giữa kỹ sư T, Ferrari Việt Nam và chủ xe. Volvo Hà Nội không có trách nhiệm trực tiếp trong vụ tai nạn.

"Trước đó, tháng 1/2022, chúng tôi hỗ trợ Ferrari bằng cách cho mượn địa điểm (cầu nâng) để Ferrari làm chương trình dịch vụ, còn các công việc đều do nhân viên kỹ thuật của Ferrari thực hiện với các khách hàng của Ferrari. Trên thực tế, chúng tôi cũng không thực hiện việc tư vấn, báo giá, cung cấp dịch vụ, phụ tùng sửa chữa cho chiếc xe Ferrari 488 và cũng không thu nhận tiền dịch vụ từ chủ nhân của xe", Volvo Hà Nội cho hay.

Đại diện của Volvo Hà Nội nhấn mạnh: "Đặc biệt, kể từ khi thành lập tại Hà Nội năm 2017, giữa Volvo Hà Nội và Ferrari chưa bao giờ có bất kỳ thỏa thuận và hợp tác nào về việc sửa chữa, bảo dưỡng xe Ferrari.... Tương tự, chúng tôi cũng không làm dịch vụ với xe ngoài thương hiệu Volvo. Trên lịch sử giao dịch chưa bao giờ ghi nhận là xưởng của Volvo Hà Nội nhân sửa xe ngoài, kể cả tư vấn báo giá".

Vị này cũng cung cấp thêm: Việc siêu xe Ferrari được cứu hộ đưa về xưởng dịch vụ, ban lãnh đạo công ty Bắc Âu cũng không được báo cáo trước và không nhận được đề nghị nào về việc này của Ferrari Việt Nam. Do đó, công ty đã yêu cầu kỹ sư T. chuyển chiếc siêu xe ra khỏi khuôn viên xưởng của Volvo Hà Nội. Hiện, xe đang nằm ở một gara tư nhân bên ngoài.

Volvo Hà Nội cũng cho biết, hãng không cho phép nhân viên của mình làm ngoài ngay tại cơ sở của hãng như vậy. Việc làm của kỹ sư T. và kỹ thuật viên là vi phạm nội quy lao động của công ty. Hiện, hai nhân sự của Volvo Hà Nội đang cùng chủ xe giải quyết với tư cách cá nhân. Công ty cũng sẽ áp dụng hình thức kỷ luật nội bộ các nhân sự này.

Tuy nhiên, trước câu trả lời của Volvo Hà Nội, chủ xe H. vẫn cho rằng, Volvo Hà Nội vẫn phải có trách nhiệm trong vụ tai nạn. Nếu phủ nhận chối bỏ trách nhiệm như vậy, anh sẽ kiện công ty. Ước tính thiệt hại của chiếc siêu xe này lên tới 6 tỷ đồng.

Ferrari Việt Nam: Chủ xe chỉ mua phụ tùng, không bảo dưỡng tại hãng

Tuy nhiên, khác với trả lời của Volvo Hà Nội, Ferrari Việt Nam lại đưa ra những thông tin khá bất ngờ.

Trả lời phóng viên VietNamNet, đại diện truyền thông Ferrari Việt Nam cho hay, chủ xe Ferrari 488 chỉ là khách hàng mua phụ tùng chứ không phải khách bảo dưỡng dịch vụ.

"Trước đây, khách hàng đã liên hệ với bên Ferrari nhưng mới dừng lại ở việc đặt mua phụ tùng. Khi khách đặt mua dây cua-roa, phía chúng tôi đưa ra hai phương án lựa chọn cho khách. Một là khách sẽ đợi kỹ thuật viên của Ferrari bay ra Hà Nội để thay thế cho khách. Hai là khách sẽ tự tìm đơn vị để thay dây cua-roa, phía hãng sẽ chỉ bán phụ tùng. Khách cuối cùng đã chọn phương án thứ hai," vị đại diện Ferrari nói.

Đồng thời, Ferrari Việt Nam cũng khẳng định giữa hãng xe tại Việt Nam và Công Ty TNHH Ô tô Bắc Âu Hà Nội không có một hợp đồng hợp tác nào vào việc này. Vì vậy, việc khách đem xe đến Volvo Hà Nội sửa chữa là quan hệ cá nhân của khách.

Về thông tin từ chủ xe và kỹ sư T đưa ra rằng, giao dịch được thực hiện là do Ferrari Việt Nam giới thiệu, hãng cho biết hiện chưa kiểm tra lại các nhân viên của mình về việc này và hẹn sẽ cung cấp thông tin bổ sung sau cho báo VietNamNet.

Như vậy, việc giải quyết vụ tai nạn đang diễn biến khá phức tạp khi cả hai đơn vị được cho liên quan là Volvo Hà Nội và Ferrari Việt Nam đều trả lời theo hướng phủ nhận trách nhiệm liên quan trực tiếp. Trách nhiệm đền bù cho chủ xe giờ đây bị đẩy về phía 2 cá nhân tham gia sửa và lái siêu xe.

Tường trình với công an quận Long Biên

Cũng theo Volvo Hà Nội, những ngày qua, hai nhân viên của hãng và chủ xe đã tường trình vụ việc tới cơ quan công an quận Long Biên.

"Cả ngày hôm qua, hai nhân viên phải làm việc với cơ quan công an nên hiện rất căng thẳng, mệt mỏi và chưa muốn cung cấp thêm thông tin với báo chí", vị đại diện này nói thêm.

Theo đại diện này, nguyên nhân có sự tham gia của công an là do chiếc siêu xe đã đâm hỏng cây xanh, ảnh hưởng tới tài sản công của Nhà nước. Sự việc mới dừng lại ở việc báo cáo, tường trình để công an nắm bắt thông tin chứ chưa phải là cuộc điều tra chính thức.

Luật sư nói gì về trách nhiệm của các bên?

Trao đổi với VietNamNet, luật sư Diệp Năng Binh, Trưởng văn phòng luật sư Tinh thông Luật (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định, dựa vào các tình tiết trên, sẽ có 3 trường hợp có thể xảy ra.

Thứ nhất, trong trường hợp Volvo Hà Nội nhận sửa chữa chiếc xe thì trách nhiệm bồi thường thuộc về Volvo Hà Nội theo điều 597 Bộ luật Dân sự năm 2015. Cụ thể, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật”.

Nghĩa là, nếu Volvo Hà Nội đồng ý nhận sửa chữa chiếc xe, dù kỹ sư sửa chữa có lỗi hay không thì trước tiên Volvo Hà Nội phải bồi thường cho chủ xe. Sau đó, Volvo Hà Nội có quyền yêu cầu kỹ sư hoàn trả lại tiền bồi thường.

Thứ hai, trường hợp kỹ sư của Volvo Hà Nội nhận sửa chữa xe thông qua sự giới thiệu và đề nghị của Ferrari Việt Nam, thì trách nhiệm bồi thường thuộc về Ferrari Việt Nam.

Khi này, Ferrari Việt Nam sẽ phải đứng ra bồi thường cho chủ xe, sau đó Ferrari Việt Nam có quyền yêu cầu người có lỗi trong vụ việc là kỹ sư hoàn trả số tiền đã bồi thường. Theo luật sư này, chủ xe lúc đầu có thể chỉ biết đến Ferrari Việt Nam và do sự chỉ định của Ferrari nên mới giao xe cho kỹ sư. Và khi kỹ sư thực hiện việc sửa xe chính là nhân danh Ferrari Việt Nam để làm việc đó. Vậy nên khi có thiệt hại xảy ra, trách nhiệm bồi thường trước hết sẽ thuộc về pháp nhân là phía Ferrari Việt Nam.

Còn trường hợp thứ ba (giống như thông tin các bên đang cung cấp), khi kỹ sư tự nhận sửa chữa bên ngoài, thỏa thuận riêng với chủ xe không phải thông qua Ferrari Việt Nam, cũng không báo cáo với Volvo Hà Nội, nghĩa là Volvo Hà Nội và Ferrari Việt Nam không liên quan gì đến giao dịch giữa hai bên, thì trách nhiệm bồi thường thuộc về kỹ sư sửa chữa.

Trường hợp này, các pháp nhân hãng xe không phải bồi thường. "Nếu pháp nhân như Volvo hay Ferrari không biết hoặc không liên quan tới giao dịch cá nhân của nhân viên với phía chủ xe thì đương nhiên pháp nhân không có trách nhiệm phải bồi thường. Tuy nhiên giả định trên chỉ là giả định, cần phải có thông tin chính xác về các tình tiết để làm rõ vai trò của các bên mới xác định rõ trách nhiệm bồi thường được” – luật sư Bình cho hay.

Đồng quan điểm với ý kiến trên, luật sư Dương Đức Thắng, Phó Giám đốc công ty Luật Myway (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, nếu nhân viên cơ sở Volvo Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ bảo trì, bảo dưỡng xe theo chỉ đạo của công ty này, hoặc theo công việc công ty phân công thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ xe Ferrari thuộc về công mà nhân viên này đang làm việc. Trách nhiệm bồi thường của cá nhân cụ thể thế nào sẽ do nội bộ tự thoả thuận.

Tuy vậy, kỹ sư T. nhận sửa xe đã không báo cáo với lãnh đạo Volvo Hà Nội. Có nghĩa là việc sửa chữa là thỏa thuận riêng của cá nhân kỹ sư này với Ferrari Việt Nam thì pháp nhân liên đới bồi thường sẽ thay đổi, lúc này bên phải bồi thường lại có thể là phía Ferrari.

“Nếu phía Volvo khẳng định không biết việc này (và chứng minh được), đồng thời kỹ sư T. chỉ giao kết với Ferrari thì căn cứ trên luật, pháp nhân là phía Volvo không có trách nhiệm phải đền bù. Tuy vậy, trên thực tế, việc một hãng xe lớn để các nhân viên của mình tự ý đưa xe về và sửa tại xưởng của mình mà hãng không hay biết là điều cần đặt dấu hỏi về quy trình quản lý”, luật sư Thắng chia sẻ quan điểm với VietNamNet.

Tại Việt Nam, ước có khoảng 20 chiếc Ferrari 488 GTB. Siêu ngựa này về Việt Nam có giá khoảng 15 tỷ đồng, nếu cộng thêm thuế phí thì số tiền để lăn bánh sẽ lên đến khoảng 16-17 tỷ đồng. Xe sở hữu dung tích động cơ 3.9 lít, công suất cực đại lên tới 661 mã lực và 760 Nm mô-men xoắn. Thời điểm ra mắt năm 2015, Ferrari 488 GTB được đánh giá cao nhờ thiết kế sang, đẳng cấp, động cơ mạnh với khả năng tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong vòng 3 giây và tốc độ tối đa lên đến 330 km/giờ.

