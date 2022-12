Điều tra hàng loạt Trung tâm Đăng kiểm ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam

Diễn biến mới nhất, Công an TP.HCM đã khám xét, mời làm việc với gần 20 người là lãnh đạo, nhân viên của Trung tâm Đăng kiểm 50-07V thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ GTVT, đóng tại phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân.

Trước đó, chiều 16/12 lực lượng Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an, cơ quan chức năng địa phương đã phong toả, khám xét Trung tâm Đăng kiểm nói trên. Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, mời gần 20 người về làm việc.

Công an phong toả, khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-07V thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, đóng tại quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: T.L

Được biết, đây là diễn biến mở rộng điều tra vụ án về sai phạm xảy ra tại các Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về các tội Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Mạo danh trong công tác xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D ở tỉnh Long An và Trung tâm đăng kiểm 50-15D ở TP Thủ Đức.

Qua điều tra, nhóm bị can bước đầu thừa nhận dùng thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm, nhưng không làm việc tại trung tâm, giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ôtô được cơi nới thùng xe. Các ôtô này được đăng kiểm không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.