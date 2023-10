Chiều 2/10, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin thêm về việc điều tra vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, ngày 13/9, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam đối với Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini bị cháy) để phục vụ điều tra.

Hiện nay, các đơn vị chức năng đang mở rộng điều tra theo hướng đối tượng Nghiêm Quang Minh có đồng phạm hay không?; nhóm quản lý nhà nước có vi phạm hay không và có đủ căn cứ xử lý hình sự hay không?

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, vụ án này sẽ được điều tra với phương châm "không có vùng cấm". Đồng thời, mới đây, Công an Hà Nội đã đăng ký bổ sung vụ án nêu trên vào diện Ban Chỉ đạo Thành uỷ Hà Nội về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, quản lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ cháy tại chung cư mini thuộc quận Thanh Xuân.

Trước đó, tối 12/9, tại chung cư mini thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 56 người tử vong, nhiều người bị thương. Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ chung cư mini xảy ra hỏa hoạn.

Ngày 15/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức nêu trên nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Nội dung kiểm tra cụ thể là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 47 và Kết luận 02 của Ban Bí thư; Luật Phòng cháy chữa cháy; Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy.