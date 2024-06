Quá trình chuyển đổi khu 'đất công' 39-39B Bến Vân Đồn thành đất tư nhân

Tuần qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 9 bị can (Xem chi tiết) và sau đó bắt tạm giam thêm 3 bị can (Xem chi tiết) để điều tra về các sai phạm trong quá trình chuyển đổi khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, P.12, Q.4, TPHCM.

Về nguồn gốc, đây là khu đất thuộc sở hữu Nhà nước. Sau khi chuyển nhượng vốn góp lòng vòng, doanh nghiệp Nhà nước sở hữu khu đất 39-39B Bến Vân Đồn đã để tài sản này rơi vào tay tư nhân một cách dễ dàng. (Xem chi tiết)

Khu phức hợp căn hộ, thương mại văn phòng, dịch vụ được xây dựng trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, Q.4. Ảnh: A.V.N.

Nguồn cung nhỏ giọt, giá bán nhà phố và biệt thự tại TPHCM cao 'chóng mặt'

Những năm gần đây, nguồn cung nhà phố và biệt thự tại TPHCM hạn chế. Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do rào cản pháp lý. Quý 1/2024, cả thành phố chỉ có 42 căn nhà phố và biệt thự mới được tung ra thị trường.

Nguồn cung khan hiếm nên giá bán bị đẩy lên cao. Hầu hết các chủ đầu tư có hàng đều muốn định vị lại sản phẩm để bán giá cao hơn. Có tình trạng các chủ đầu tư ‘bắt tay nhau’ để đẩy giá. (Xem chi tiết)

Thời gian làm thủ tục dự án nhà ở sẽ giảm đáng kể

Tại Toạ đàm “Pháp lý và thị trường bất động sản trong chu kỳ mới” do Câu lạc bộ Bất động sản TPHCM tổ chức mới đây, ông Huỳnh Thanh Khiết – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho hay, các luật mới sẽ rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục dự án bất động sản, giúp tăng nguồn cung nhà ở.

Ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM. Ảnh: Anh Phương

Theo ông Khiết, quy định hiện nay, trung bình một dự án nhà ở mất đến 600 ngày mới xong thủ tục. Điều này sẽ làm tăng chi phí, giá nhà đội lên. Khi Luật kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực, thời gian hoàn tất các thủ tục sẽ được rút ngắn xuống còn 160 – 300 ngày.

Với nhà ở xã hội (NƠXH), theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, chủ đầu tư dự án sẽ không phải thực hiện thủ tục xác định tiền sử dụng đất và đề nghị miễn như trước đây.

Địa ốc Hoàng Quân nói sẽ xây 3.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 1/6, ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Hoàng Quân, cho biết từ nay đến năm 2030 công ty sẽ tập trung đầu tư 50.000 căn NƠXH. Riêng năm nay, công ty sẽ xây 3.000 căn tại các tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang và Vĩnh Long.

Năm nay, Địa ốc Hoàng Quân đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu bất động sản 1.050 tỷ đồng và doanh thu hợp tác đầu tư 950 tỷ đồng. Kể từ khi niêm yết, doanh nghiệp này chưa bao giờ đạt kế hoạch kinh doanh năm.

Ngân hàng xiết nợ chủ dự án nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn

Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thủ Thiêm vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần Greenhill Village. Đây là chủ đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn, quy mô gần 17ha.

Phối cảnh dự án Greenhill Village.

Khoản nợ sắp bán đấu giá là 495 tỷ đồng, gồm dư nợ gốc, lãi và lãi quá hạn của Công ty cổ phần Greenhill Village tại Ngân hàng VietinBank tính đến ngày 14/5/2024.

Thu hồi giấy phép xây dựng của chủ đầu tư toà nhà câu lạc bộ golf Đồi Cù

Sở Xây dựng Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi giấy phép xây dựng một phần tầng hầm khối dịch vụ golf (thuộc toà nhà câu lạc bộ golf, sân golf Đồi Cù, TP Đà Lạt) đã cấp vào tháng 1/2023 cho Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL. Lý do thu hồi vì chủ đầu tư này không khắc phục hành vi xây dựng sai phép. (Xem chi tiết)

Công trình toà nhà câu lạc bộ golf bên trong sân golf Đồi Cù, TP Đà Lạt. Ảnh: Anh Phương

Liên quan đến công trình này, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng vừa báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, trong đó xác định hơn 5.600m2 đất rừng phòng hộ tại công trình không đủ cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng, không được chuyển sang đất thương mại, dịch vụ. (Xem chi tiết)