Người dùng không phải lo ngại việc bảo mật thông tin cá nhân Rất nhiều ý kiến lo ngại việc khi người dùng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, TikTok, YouTube, liệu thông tin của họ có được bảo mật hay không, bởi đây là các mạng xã hội của nước ngoài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bảo mật, người dùng không cần phải lo lắng về việc này, bởi theo Luật An ninh mạng, các thông tin cá nhân liên quan đến dữ liệu của người dùng đều bắt buộc các nền tảng phải lưu trữ tại Việt Nam. Theo đó Nghị định 53 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, trong đó có quy định các loại dữ liệu Internet như dữ liệu về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam; dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra (tên tài khoản sử dụng dịch vụ, thời gian sử dụng dịch vụ, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ mạng đăng nhập, đăng xuất gần nhất, số điện thoại đăng ký được gắn với tài khoản hoặc dữ liệu; dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam: Bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác; phải được lưu trữ tại Việt Nam, chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/10/2022.