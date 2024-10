Hội thảo “Xây dựng thương hiệu hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử” vừa được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) phối hợp tổ chức sáng 30/10 tại Hà Nội.

Ông Võ Văn Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành VECOM điều phối phần thảo luận của hội thảo.

Tại hội thảo, một đại diện doanh nghiệp may nhờ các chuyên gia tư vấn xem sàn thương mại điện tử nào dễ dùng nhất và có thể hỗ trợ sản phẩm xuất hiện mọi lúc mọi nơi.

Bà Vũ Thị Thanh Hường, Giảng viên Học viện Lazada, Đồng sáng lập Nova Pharma đưa ra lời khuyên: Dễ dùng nhất và tiếp cận tốt nhất là Shopee và TikTok. Tuy nhiên, TikTok đòi hỏi phải có sự đầu tư về media (truyền thông). Ví dụ, không chỉ đơn thuần giới thiệu về sản phẩm may mà có thể chia sẻ thêm cả về cách phối đồ để thu hút sự quan tâm của khách hàng.

“Giá cả hàng hóa cạnh tranh và khả năng ship hỏa tốc là những yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Bây giờ thời trang là ngành tiêu dùng nhanh, cần phải giao hàng nhanh. Nếu doanh nghiệp chưa bắt kịp xu thế, chưa thể đưa sản phẩm lên hết tất cả các sàn thương mại điện tử thì có thể lên Shopee trước”, bà Hường tư vấn.

“Tháng 6/2023, chúng tôi nhận 6.000 đơn hàng/ngày nhưng kho không có hàng để gửi, phải xin sàn hỗ trợ 6.000 đơn đó để không bị tính điểm vi phạm. Nếu phát sinh đơn mà không gửi trong 2 ngày hoặc sản phẩm không như ý đều sẽ có lưu vết và bị tính điểm vi phạm”, bà Hường chia sẻ kinh nghiệm thực tế của công ty mình.

Ông Lê Ngọc Hùng, Trưởng Phòng Giải pháp khách hàng, Haravan Hà Nội cũng cho biết, mới đây khảo sát nhanh thì thấy hầu hết các bạn trẻ sinh năm 2002 đều hay mua hàng trên Shopee, TikTok hơn là mua trên Facebook và các sàn thương mại điện tử khác, bởi vì cảm thấy hàng trên Shopee, TikTok dễ mua hơn.

Ông Hùng lưu ý xu hướng phát triển mô hình New Retail trong bối cảnh phát triển dữ liệu lớn. Bên cạnh việc bán hàng trên sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp cần cố gắng điều hướng khách hàng về kênh bán hàng riêng (website bán hàng) của mình. Có thể bán các sản phẩm lỗi thời, khuyến mãi cao trên các sàn, còn các sản phẩm mới nhất thì bán trên website.

Theo ông Hạ Hồng Việt, đại diện Cộng đồng KOL Seller của Shopee, cảm nhận của người mua hàng thường bị tác động bởi: Giác quan, Cảm xúc, Trải nghiệm cá nhân, Suy nghĩ và niềm tin.

Muốn bán hàng hiệu quả trên sàn thương mại điện tử, nên áp dụng công thức F.O.M.O (kích thích tâm lý sợ bị bỏ lỡ giúp bán hàng hiệu quả), trong đó: Fast – Cấp bách; Out of stock – Khan hiếm; Magnet – Nhu cầu; OK – Niềm tin.