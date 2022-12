Doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm vay hơn trăm tỷ từ công ty con

HĐQT Công ty Cổ phần Kinh Bắc (KBC) của ông Đặng Thành Tâm vừa thông qua hình thức vay vốn bên liên quan là Công ty TNHH Phát triển Cơ sở hạ tầng Công nghiệp Tân Tập (do KBC nắm quyền kiểm soát) để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Theo đó, KBC vay 110 tỷ đồng với thời hạn 1 năm, tài sản đảm bảo bằng tín chấp, lãi vay được thỏa thuận chia cho từng thời điểm hợp đồng. Tiền lãi được thanh toán một lần sau khi tất toán các khoản vay.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III của KBC, với lợi nhuận cao gấp hàng chục lần so với cùng kỳ, tuy nhiên do lợi nhuận chênh lệch từ công ty liên kết gần 2.000 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh thuần chỉ đạt 97 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 158 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận này, so với tổng nguồn vốn 33.700 tỷ đồng của KBC, là không tương xứng.

Doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm vay công ty con 110 tỷ đồng. (Ảnh: KBC)

Đáng chú ý, tổng nợ của KBC đang trên 14.000 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 8.667 tỷ đồng; riêng vay ngắn hạn 3.500 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Đặc biệt, năm 2023, KBC phải tất toán trả các khoản vay trái phiếu lên đến 2.900 tỷ đồng, trong đó, 400 tỷ đồng phải trả trong tháng 2/2023 và 2.500 tỷ đồng phải hoàn tất vào tháng 6/2023.

Các lô trái phiếu này được KBC sử dụng vào các khoản trả lãi ngân hàng và tăng vốn lưu động tại các công ty con. Cụ thể, 400 tỷ của lô trái phiếu KBCH2123001 bổ sung vốn lưu động cho CTCP KCN Sài Gòn - Hải Phòng vay 200 tỷ đồng, số còn lại cho CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang.

Đối với 1.000 tỷ đồng từ lô trái phiếu mã KBCH2123002, trong đó 785 tỷ đồng trả lãi trái phiếu và trả nợ gốc trái phiếu, đồng thời trả lãi vay ngân hàng, 215 tỷ đồng thanh toán chi phí cho hoạt động của KBC và góp vốn vào Công ty TNHH MTV Kinh Bắc - Đà Nẵng.

Số còn lại, 1.000 tỷ đồng được huy động từ lô trái phiếu mã KBCH2124003 sẽ sử dụng vào mục đích tăng quy mô vốn của KBC và cả vốn cho các công ty con hoặc liên kết để thực hiện các dự án bất động sản KCN, bao gồm dự án Tràng Duệ mở rộng tại huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Ngoài ra, đến hết quý III/2022, KBC vẫn đang trong quá trình hoàn thiện quyết toán sử dụng đất và thẩm định thuế đất phải nộp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KBC giảm mạnh trong một năm qua, từ mức đỉnh hơn 47.000 đồng/cp hồi đầu năm xuống còn 20.200 đồng/cp trong phiên ngày 1/12. Với mức tụt giảm này, vốn hóa của KBC giảm hơn 20.000 tỷ đồng. Đồng thời, tài sản của ông Đặng Thành Tâm bốc hơi hơn 3.000 tỷ đồng.