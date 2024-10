Multi Cloud - thị trường ngày càng lớn

Multi Cloud hay đa đám mây chỉ ra việc một doanh nghiệp, tổ chức sử dụng cùng lúc hai hoặc nhiều dịch vụ Public Cloud. Điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu của doanh nghiệp được dàn trải rộng trên nhiều máy chủ, tại nhiều trung tâm dữ liệu khác nhau.

Trong giai đoạn chuyển đổi số là xu thế dẫn dắt thị trường, dữ liệu trao đổi, phát sinh trong quá trình vận hành tăng lên theo cấp số nhân, mở ra tiềm năng lớn cho thị trường Cloud nói chung và Multi Cloud nói riêng. Theo báo cáo của Research and Markets, thị trường dịch vụ đám mây tại Việt Nam đạt 196 triệu USD vào năm 2020 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình (CAGR) là 34,6%, giai đoạn 2020 - 2025.

Dự báo triển vọng này xuất phát từ việc doanh nghiệp ngày càng chú trọng chuyển đổi số. Việc lưu trữ, bảo vệ an toàn thông tin - dữ liệu là yêu cầu cấp thiết, vì với nhiều đơn vị “data là mạch máu”, đảm bảo sự sống còn. Chính phủ cũng khuyến khích áp dụng công nghệ qua nhiều chính sách hỗ trợ.

Ảnh: IIJ

IIJ Global Solutions Vietnam - tiên phong mang Multi-Cloud “chuẩn Nhật” đến Việt Nam

Thấu hiểu nhu cầu số hóa, quản lý dữ liệu ngày càng cao từ doanh nghiệp Việt, IIJ Global Solutions Vietnam đã liên tục mang đến các dịch vụ điện toán đám mây và an ninh mạng vượt trội cho doanh nghiệp.

Từ khi thành lập vào năm 2016 - thời điểm khái niệm chuyển đổi số vẫn còn là câu chuyện mới, IIJ đã xây dựng hệ sinh thái đa dịch vụ toàn diện.

Trong đó, hệ sinh thái dịch vụ đám mây gồm có:: HI GIO Cloud (được phát triển bởi FPT và IIJ) và AWS (được cung cấp thông qua dịch vụ IIJ Managed Cloud, hợp tác với công ty Severworks, Nhật Bản) dành riêng cho thị trường Việt. Hệ sinh thái bảo mật có: Bảo mật điểmthiết bị đầu cuối (Lanscope); Bảo mật Gateway (IFMS, SecureMX); Bảo mật đám mây (Safous ZTA, IPS/IDS).

Đại diện FPT, IIJ chia sẻ về các dịch vụ mới. Ảnh: FPT Telecom

HI GIO Cloud do FPT và IIJ cung cấp là dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại thị trường Việt Nam, đánh dấu cột mốc hợp tác của nền tảng kỹ thuật tiên tiến Nhật Bản kết hợp với hệ thống Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế của FPT, từ 2017.

Với AWS, IIJ hợp tác với công ty Severworks (AWS Premier Tier Service Partner) để cung cấp dịch vụ AWS-managed dưới tên gọi IIJ Managed Cloud. Xây dựng IIJ Managed Cloud theo các tiêu chuẩn Nhật Bản từ tư vấn, tích hợp, triển khai và quản lý cho toàn bộ người dùng AWS tại thị trường Việt Nam.

IIJ cho biết, toàn bộ dữ liệu sẽ được lưu trữ tại hệ thống Data Center của FPT tại Hà Nội, TP.HCM, đạt các tiêu chuẩn về bảo mật cao nhất như: PCI DSS hay ISO 27017:2015; ANSI/TIA-942; Tier-III by UPTIME. Các dịch vụ của đơn vị đảm bảo tuân thủ quy định của Chính phủ Việt Nam về bản địa hóa dữ liệu theo Nghị định 53/2022/ND-CP.

Sức mạnh khi ứng dụng chiến lược “đa đám mây” kết hợp giữa Cloud nội và ngoại

Chiến lược Multi Cloud hiện được nhiều doanh nghiệp áp dụng, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong thời đại số. Trong đó, việc sử dụng song song nền tảng Cloud nội và ngoại giúp doanh nghiệp có thể tận dụng được các ưu điểm của từng loại hình, linh hoạt hơn trong kinh doanh. song vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của quốc gia sở tại.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng biết cách khai thác để Multi Cloud phát huy được hết tiềm năng. Trên thực tế, mỗi ngành nghề lại có những nhu cầu, thách thức riêng, đòi hỏi cách ứng dụng và triển khai đa đám mây khác nhau.

Với từng “bài toán” của doanh nghiệp, dịch vụ đa đám mây của IIJ khi kết hợp Cloud nội (HI GIO Cloud) - ngoại (AWS) giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng mở rộng hoặc thu hẹp quy mô hệ thống, đáp ứng nhanh chóng khi hoạt động kinh doanh thay đổi, thị trường biến động, nhưng vẫn đảm bảo tính nội địa hoá và bảo mật dữ liệu.

Ảnh: IIJ

Đơn cử, doanh nghiệp thương mại điện tử có thể tận dụng chiến lược này để tối ưu việc bảo vệ dữ liệu. Nền tảng của AWS sử dụng để vận hành website và ứng dụng di động xuyên biên giới. Còn dịch vụ HI GIO BaaS, HI GIO DRaaS trong hệ sinh thái HI GIO Cloud tối ưu cho việc sao lưu, khôi phục dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố, thảm họa.

Các ngân hàng tận dụng phương pháp này để tuân thủ quy định và bảo mật thông tin tốt hơn. Trong đó, AWS giúp ngân hàng tiếp cận các công nghệ hàng đầu như AI, Machine Learning để phân tích dữ liệu lớn, phát triển sản phẩm. Song song, dữ liệu về thông tin cá nhân, thông tin nhạy cảm được lưu trữ trong nước thông qua hạ tầng của HI GIO Cloud.

Nhìn chung, Multi Cloud kết hợp giữa Cloud nội địa và quốc tế là hình thức mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong lộ trình số hóa. Các chuyên gia về dữ liệu dự báo xu hướng này tiếp tục phát triển trong tương lai, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Việt.

Doãn Phong