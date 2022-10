Nhiều doanh nghiệp xăng dầu bị điểm tên không chịu nhập đủ hàng

Sáng 24/10, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp với Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và 31 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Cuộc họp nhằm đánh giá thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu 9 tháng đầu năm 2022 và phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu quý IV/2022.

Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, chỉ rõ, một số thương nhân không thực hiện tổng nguồn tối thiểu được giao là Công ty TNHH sản xuất - thương mại Hưng Phát; Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên; Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (mặt hàng diesel); Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam; Công ty TNHH Trung Linh Phát (mặt hàng xăng); Công ty cổ phần Phúc Lộc Ninh.

Bộ trưởng Công Thương tiếp tục họp với doanh nghiệp đầu mối xăng dầu

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong quý IV/2022, Bộ Công Thương dự kiến phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu (bao gồm nhập khẩu, mua từ các nhà máy lọc dầu trong nước, tự sản xuất, pha chế) cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Nói về chi phí của doanh nghiệp, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, chia sẻ: Chi phí nhập khẩu dù đã được điều chỉnh nhưng thời gian vừa qua lại biến động tăng rất cao, việc điều chỉnh không sát thực tế nên các doanh nghiệp lỗ hơn 2.000 tỷ đồng trong quý III tại khâu tạo nguồn. Đây chính là lý do các doanh nghiệp ngần ngại vì lỗ rất lớn.

"Đặc biệt, trong quý III, chi phí tạo nguồn ở nước ngoài về, theo tính toán doanh nghiệp chịu lỗ tới 650 đồng/lít xăng. Chi phí đó doanh nghiệp phải chịu để thực hiện đúng nhiệm vụ chính trị được giao. Chưa tính tới những yếu tố do thời tiết, ảnh hưởng của bão gió khiến tàu bè không thể tiếp cận các nhà máy thì đâu đó đứt nguồn là điều dễ hiểu" - ông Bảo phân tích.

Bên cạnh đó, phía ngân hàng cũng đang vận hành theo nguyên tắc phương án nhập khẩu có lợi nhuận mới cho vay, dù Bộ Công Thương đã có văn bản đề xuất ý kiến.

Để các doanh nghiệp đảm bảo khả năng nhập đúng tiến độ, số lượng xăng dầu do Bộ đề xuất, ông Bảo cho rằng phải triệt tiêu chênh lệch giữa chi phí tạo nguồn nhập khẩu với trong nước theo cách thức: Lấy Quỹ bình ổn bù trực tiếp vào chênh lệch của premium nhập khẩu để bằng với giá trong nước.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đề xuất Bộ Công Thương thống nhất với Bộ Tài chính để rà soát các chi phí, thay vì 6 tháng thay đổi một lần thì 3 tháng thay một lần để giảm chi phí nhập khẩu, cắt lỗ cho doanh nghiệp.

Đáp lời, ông Trần Duy Đông cho rằng: Việc kiến nghị dùng Quỹ Bình ổn giá để chi cho chi phí tạo nguồn thì Bộ Công Thương sẽ ghi nhận và trao đổi lại với Bộ Tài chính để thực thi đúng quy định.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng khẳng định, không phải Bộ Công Thương quyết định được tất cả các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành xăng dầu mà còn liên quan đến nhiều bộ ngành, địa phương khác.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận định, đây là cuộc họp đặc biệt quan trọng sau cuộc họp ngày 12/10 do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chủ trì. Qua báo cáo khái quát của Vụ Thị trường trong nước và ý kiến của đại diện hiệp hội cũng như một số các doanh nghiệp đầu mối, Bộ trưởng hoan nghênh tinh thần và trách nhiệm của các đơn vị đầu mối đã đảm bảo nguồn cung xăng dầu ra thị trường.

Chia sẻ với những khó khăn và thiệt thòi của các doanh nghiệp đầu mối trong bối cảnh tình hình năng lượng trên thế giới có nhiều bất ổn như hiện nay, song Bộ trưởng cũng khẳng định: “Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và là mặt hàng vật tư chiến lược. Do vậy, các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xăng dầu, nhất là doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đều cần phải nỗ lực góp phần đảm bảo, không được thiếu nguồn cung xăng dầu cho đất nước. Đây không chỉ đơn thuần là an ninh kinh tế mà còn là an ninh quốc gia, trật tự xã hội”.

Nói về việc thanh kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Bộ trưởng Công Thương khẳng định: “Bất kể là doanh nghiệp nào, nếu lần một, khi kiểm tra, không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình thì sẽ bị xử phạt hành chính. Đến lần thứ hai khi kiểm tra vẫn vi phạm sẽ bị phạt nhiều hơn theo quy định của pháp luật. Nếu tiếp tục vi phạm các quy định trong Nghị định 95 trong 2 năm thì không chỉ xử phạt hành chính mà còn thu hồi giấy phép”.