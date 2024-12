Cuộc cách mạng xe điện không phải sắp diễn ra, mà chúng đã diễn ra và thị trường ô tô Trung Quốc là một minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ trong vài năm, thị trường ô tô lớn nhất thế giới đã đảo ngược tình thế và đang dần xóa bỏ sự thống trị của xe động cơ đốt trong (ICE) chạy xăng truyền thống bằng bằng doanh số bán xe điện (BEV), xe hybrid cắm sạc (PHEV) và xe hybrid (HEV) liên tục tăng cao.

Doanh số bán xe điện đang tăng vọt

Theo dự báo từ các công ty đầu tư lớn như UBS, HSBC, Morningstar và Wood Mackenzie, doanh số bán xe điện của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ cán mốc 12 triệu xe khi năm 2024 khép lại, tăng mạnh 20% so với năm ngoái. Trong khi đó, doanh số bán xe ICE dự kiến ​​sẽ giảm mạnh 10%, xuống dưới 11 triệu xe.

Một showroom xe điện của thương hiệu Nio tại Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Nếu những con số này vẫn giữ nguyên, đến năm 2025, doanh số xe điện sẽ lần đầu tiên vượt qua xe ICE. Như vậy, xe điện sẽ không chỉ vượt qua xe ICE về doanh số bán xe mới mà còn đến đích sớm hơn các mục tiêu chính thức đã đề ra.

Cụ thể, vào năm 2020, chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu xe điện sẽ chiếm 50% doanh số bán ô tô mới vào năm 2035. Với tốc độ tăng trưởng kể trên, quốc gia này sẽ vượt qua cột mốc đó sớm hơn một thập kỷ.

Vào năm 2025, dự kiến ​​sẽ có nhiều xe PHEV được bán hơn so với những năm trước đó, đạt khoảng 4,39 triệu xe và có thể tăng trưởng đều đặn lên mức đỉnh điểm là 6,05 triệu xe vào năm 2033. Xe hybrid truyền thống có thể dao động trong khoảng từ 730.000 xe đến 1 triệu xe trong thập kỷ tới.

Dữ liệu do The Financial Times công bố cho thấy khi điểm giao nhau đạt được vào năm tới, xe điện sẽ tiếp tục tăng vọt và có thể vượt quá 18 triệu xe vào năm 2034. Trong khi đó, doanh số bán các mẫu xe ICE sẽ theo quỹ đạo đi xuống và có thể giảm xuống mức thấp nhất là 2,93 triệu xe vào năm 2034.

Nhiều thương hiệu xe điện yếu kém sẽ bị loại bỏ

Tuy nhiên, trong khi doanh số bán xe điện được dự đoán sẽ tăng mạnh trong tương lai, thì sự cạnh tranh ngày càng gay gắt có thể sẽ đẩy nhiều thương hiệu ra khỏi cuộc chơi khi thị trường tiến tới sự hợp nhất.

Nhà phân tích Ding Yuqian của HSBC cho biết: "Dù đang phát triển mạnh mẽ nhưng sức tăng trưởng của các thương hiệu xe điện nội địa của Trung Quốc cũng đang chậm lại do tình trạng cung vượt cầu, cạnh tranh gay gắt và cuộc chiến giá xe."

He Xiaopeng, Chủ tịch kiêm CEO của Xpeng trong một buổi ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: Xpeng

Còn ông He Xiaopeng, Chủ tịch kiêm CEO của Xpeng đã nói với Straits Times rằng: "Trong số 300 công ty khởi nghiệp xe điện trước đó, hiện tại chỉ còn tồn tại khoảng 40 công ty thực sự bán xe mỗi năm. Dự báo trong 10 năm tới, những hãng xe điện có thể tồn tại được sẽ chỉ còn khoảng 7 hãng."

Có thể thấy cơn sốt xe điện tại Trung Quốc đang phát triển thành một trò chơi sinh tồn khốc liệt. Người thắng trong cuộc chơi này có lẽ là các nhà sản xuất ô tô có thể cung cấp một chiếc xe điện có chất lượng cao với mức giá bán cạnh tranh nhất.

Sự chuyển dịch mạnh mẽ của Trung Quốc sang xe điện cũng có nghĩa là các nhà máy hiện tại đang sản xuất hàng triệu xe động cơ đốt trong sẽ còn rất ít thị trường trong nước để phục vụ. Điều này buộc họ phải tìm kiếm các thị trường nước ngoài tiềm năng để tiêu thụ.

Các thương hiệu ô tô nước ngoài tại Trung Quốc cũng sẽ gặp nhiều khó khăn không kém khi không thể theo kịp cuộc chơi này. Năm 2020, thị phần của các thương hiệu xe ngoại còn chiếm 64%, nhưng còn số này đã giảm xuống còn 37% vào năm nay. Điều này chứng tỏ người mua Trung Quốc ngày càng ưa chuộng xe nội địa, khiến các nhà sản xuất ô tô lớn của Đức, Nhật Bản và Mỹ chứng kiến ​​nguồn doanh thu bị giảm đi đáng kể.

Tổng hợp (Theo Carscoops, Straits Times)

