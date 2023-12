Theo Tạp chí Frost, cây thông Noel bên trong Nhà ga St. Pancras International tại London, Vương quốc Anh gây ấn tượng mạnh với nhiều du khách bởi cách trang trí độc đáo.

Cây thông Noel năm nay tại Nhà ga St. Pancras International.

Với sự hợp tác với Hatchards, hiệu sách lâu đời nhất Vương quốc Anh, Nhà ga St Pancras International đã mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị về sự kết hợp giữa du lịch và đọc sách.

Cây thông này được ví như một "thư viện khổng lồ".

Hơn chục năm qua, cây thông Noel tại Nhà ga St. Pancras International đã trở thành một trong những biểu tượng Giáng sinh của London. Tại đây từng có những cây thông Noel phát ra nhạc, trình diễn ánh sáng và thậm chí có tuyết, mang lại không khí lễ Giáng sinh cho du khách.

Cao 12m, cây thông này có cầu thang uốn lượn bao quanh 270 kệ sách.

Năm nay, cây thông Noel tại Nhà ga St. Pancras International được xem như là một “thư viện khổng lồ” với chiều cao 12m, cầu thang uốn lượn bao quanh 270 kệ với hơn 3.800 bìa sách được vẽ tay. Trong đó, có một số tựa sách kinh điển của dịp lễ Giáng sinh như “A Christmas Carol” của Charles Dickens hay “The Lion, The Witch and the Cabinet” của C.S. Lewis.

Cận cảnh những bìa sách được vẽ tay của cây thông.

Khối đế của cây thông Noel này có 8 khu ghế ngồi được bố trí hệ thống âm thanh. Đây là nơi du khách có thể nghe trích đoạn dài 5 phút từ các cuốn sách yêu thích được cung cấp độc quyền bởi nhà xuất bản Penguin Books.

Khối đế của cây thông Noel có 8 khu ghế ngồi.

Theo Nhà ga St. Pancras International, những khu ghế ngồi nhỏ này là một điểm thư giãn tuyệt vời cho cả gia đình hoặc nhóm du khách khi họ dừng chân ở nhà ga.