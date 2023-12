{"article":{"id":"2222042","title":"Đối tác chiến lược toàn diện hứa hẹn tương lai cho quan hệ Việt-Mỹ","description":"10 nội dung được nêu trong Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ hứa hẹn tương lai to lớn cho quan hệ hai nước.","contentObject":"<p>Ngày 2/12, hội thảo “Nhìn lại 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện và triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ\" vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức.</p>

<p>Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, sau gần 30 năm bình thường hóa, thiết lập quan hệ ngoại giao, <a href=\"https://vietnamnet.vn/viet-my-tag16056160051372419518.html\" target=\"_blank\">Việt Nam – Mỹ</a> đã chứng kiến nhiều bước tiến quan trọng.</p>

<p>Về chính trị, ngoại giao, nhiều chuyến thăm cấp cao được thực hiện, mỗi chuyến thăm đều đánh dấu những bước tiến mới, mở ra những giai đoạn hợp tác mới.</p>

<p>Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 123 tỷ USD (tăng hơn 270 lần so năm 1995) và trên 61 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2023. Hai nước đạt được nhiều kết quả tích cực trong khắc phục hậu quả chiến tranh, giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, hàng không Biển Đông…</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/371039494-298946609124513-7937774267366343604-n-721.jpg?width=768&s=p2gfjEURX7SnOb7sevtRCw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/371039494-298946609124513-7937774267366343604-n-721.jpg?width=1024&s=4bu0gw-Eqv8RgJshBwru5A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/371039494-298946609124513-7937774267366343604-n-721.jpg?width=0&s=fn5eELLl6X6QmdDbFHycXQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/371039494-298946609124513-7937774267366343604-n-721.jpg?width=768&s=p2gfjEURX7SnOb7sevtRCw\" alt=\"371039494 298946609124513 7937774267366343604 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/371039494-298946609124513-7937774267366343604-n-721.jpg?width=260&s=TIaORz9pRPdwKazt5CggZQ\"></picture>

<figcaption>Hội thảo về quan hệ Việt Nam - Mỹ.</figcaption>

</figure>

<p>Việt Nam và Mỹ triển khai hơn 10 chương trình trao đổi giáo dục, đào tạo, giao lưu văn hoá, số lượng học sinh sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học tăng trưởng vượt bậc, từ con số 800 sinh viên Việt Nam tại Mỹ (năm 1995) lên đến gần 30.000 người (năm 2023).</p>

<p>Trong hơn 10 năm qua, Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam khoản hỗ trợ trị giá hơn 1,8 tỷ USD và nhiều hợp tác trong ứng phó Covid-19. Hai nước phối hợp chặt chẽ trên diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như trong xử lý nhiều vấn đề toàn cầu.</p>

<p>Ngày 10/9 đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, mở ra một giai đoạn lịch sử mới của quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Mỹ.</p>

<p>Chủ tịch Phan Anh Sơn cho rằng, những thành tựu đó là kết quả của nỗ lực xuyên suốt cả hai nước trong “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai\".</p>

<p>Còn Đại sứ Mỹ Marc Knapper chia sẻ quan hệ Việt Nam - Mỹ 10 năm qua đã phát triển rất tốt đẹp, đánh dấu bằng sự kiện năm 2023 <a href=\"https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chu-tri-le-don-tong-thong-joe-biden-2187776.html\" target=\"_blank\">chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden</a>, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/f75ea881b2b767e93ea6-722.jpg?width=768&s=j5J4tsoKZVhZDmvl30o12Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/f75ea881b2b767e93ea6-722.jpg?width=1024&s=isubAl5wPobfvpn2xsBGxQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/f75ea881b2b767e93ea6-722.jpg?width=0&s=olzcRrZmjB7hnX_oLlaN7A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/f75ea881b2b767e93ea6-722.jpg?width=768&s=j5J4tsoKZVhZDmvl30o12Q\" alt=\"f75ea881b2b767e93ea6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/f75ea881b2b767e93ea6-722.jpg?width=260&s=_xud7C01NkHCkYIFGb77Cw\"></picture>

<figcaption>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại họp báo công bố nâng cấp quan hệ hai nước hồi tháng 9.</figcaption>

</figure>

<p>Đại sứ nhấn mạnh, Mỹ hoàn toàn tin tưởng và tôn trọng hệ thống chính trị, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Mỹ cũng tự hào là đối tác của Việt Nam, cùng nỗ lực để đạt được mục tiêu chung, bảo đảm an ninh, thịnh vượng cho người dân hai nước.</p>

<p>Đại sứ tin tưởng sự thịnh vượng, thành công của Mỹ cũng là sự thịnh vượng, thành công của Việt Nam và ngược lại.</p>

<p><strong>Sự \"chín muồi\" của quan hệ Việt-Mỹ</strong></p>

<p>Nhìn lại quan hệ Việt-Mỹ, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng chia sẻ kỷ niệm năm 2013 ông được tháp tùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ, cùng với Tổng thống Barack Obama khi đó tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác toàn diện.</p>

<p>\"Không có bất kỳ người lạc quan nào trong chúng ta khi đó nghĩ rằng sau 10 năm đến 2023 hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất. 10 nội dung trong <a href=\"https://vietnamnet.vn/tuyen-bo-chung-cua-cac-nha-lanh-dao-viet-nam-va-my-2188094.html\" target=\"_blank\">Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Việt Nam và Mỹ</a> hứa hẹn tương lai to lớn cho hai nước\", ông Hồng nhận định.</p>

<p>Đối ngoại nhân và Hội Việt-Mỹ đã góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân hai nước về nhau, bởi quan hệ hai nước rất đặc biệt, có lúc trầm, có lúc thăng.</p>

<p>Hội Việt-Mỹ thành lập năm 1945 ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, đây là hội hữu nghị nhân dân đầu tiên của Việt Nam được thành lập, làm công tác vận động, phối hợp với nhân dân Mỹ để làm cơ sở quần chúng, nền tảng xây dựng quan hệ Việt-Mỹ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nguoi-di-tim-tu-than-tren-dat-lua-quang-tri-723.jpg?width=768&s=m21U0EWfDXIsNmkFdJwCMA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nguoi-di-tim-tu-than-tren-dat-lua-quang-tri-723.jpg?width=1024&s=OLuuoD0PvMW4ICbZFF9lFA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nguoi-di-tim-tu-than-tren-dat-lua-quang-tri-723.jpg?width=0&s=81LcCLTQgQNoEQ9blpEeBQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nguoi-di-tim-tu-than-tren-dat-lua-quang-tri-723.jpg?width=768&s=m21U0EWfDXIsNmkFdJwCMA\" alt=\"nguoi di tim tu than tren dat lua quang tri.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nguoi-di-tim-tu-than-tren-dat-lua-quang-tri-723.jpg?width=260&s=zwYvMFwy-ZKgs_yRXaup7Q\"></picture>

<figcaption> Đội rà phá bom mìn (thuộc dự án rà phá nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ) thực hiện nhiệm vụ tại Quảng Trị.</figcaption>

</figure>

<p>Năm 1946, <a href=\"https://vietnamnet.vn/buc-thu-bac-ho-gui-tong-thong-my-gan-80-nam-truoc-voi-y-nguyen-hop-tac-day-du-2186861.html\" target=\"_blank\">Bác Hồ gửi thư cho Tổng thống Truman</a> bày tỏ mong muốn Việt Nam độc lập, chủ quyền, tự do đồng thời phát triển đầy đủ quan hệ với Mỹ. Ông Hồng chia sẻ, sự kiện hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất vừa qua đã thực hiện được mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.</p>

<p>Kể lại thời kỳ phá thế bao vây, cấm vận, bình thường hóa quan hệ, ông Vũ Xuân Hồng cho biết khi đó Hội Việt-Mỹ là tổ chức nhân dân duy nhất có thể tiếp cận, vận động nhân dân, xã hội Mỹ ủng hộ Việt Nam. Hội đã tổ chức hàng trăm đoàn người Việt Nam sang Mỹ và người Mỹ sang Việt Nam để tìm hiểu nhau.</p>

<p>TS Bùi Thị Phương Lan, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu châu Mỹ (Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam) cho biết bà đến Mỹ lần đầu tiên năm 1993, lúc đó hai quốc gia chưa công nhận nhau. Visa vào Mỹ của bà được đóng trên một tờ A4 và chỉ có thể xin được thị thực ở Moscow hoặc Bangkok. Khi đến nơi bà có những trải nghiệm chưa từng có. </p>

<p>Năm 1994, khi đang học tại Texas, qua tivi nhận được tin Mỹ sắp bỏ cấm vận Việt Nam, bà Lan đã bật khóc. Chặng đường mà hai nước đã vượt qua rất dài, theo bà Lan trong đó giai đoạn 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện có ý nghĩa lớn vì thời kỳ này đã xây dựng nền tảng vững chắc cho sự bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau hòa giải quá khứ, xây dựng những lợi ích song trùng cho tương lai.</p>

<p>Cựu Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Tâm Chiến thì chia sẻ khi nói đến quan hệ Việt-Mỹ thì các học giả trên thế giới ngạc nhiên vì sự phát triển nhanh chóng từ \"cựu thù\" thành \"đối tác cao nhất\".</p>

<p>Ông Chiến cho biết, đây là điều không ngạc nhiên vì quan hệ hai nước đã đến mức \"chín muồi\". Để có được kết quả đó là cả một quá trình vừa phải nỗ lực cao vừa phải băn khoăn, trăn trở.</p>

<p>Ông Chiến kể lại một số mốc đáng nhớ như năm 2003 Đại tướng Phạm Văn Trà là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam đầu tiên đến thăm Mỹ; Thủ tướng Phan Văn Khải là Thủ tướng Việt Nam đầu tiên thăm Mỹ sau 30 năm kết thúc chiến tranh...Đây là mốc đưa quan hệ hai nước \"lên đường ray\" hợp tác cùng có lợi. </p>

đặc biệt là với UAE có nhiều quỹ đầu tư hãy xem Việt Nam là địa chỉ tin cậy để gửi gắm.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-cac-doanh-nghiep-uae-hay-xem-viet-nam-la-dia-chi-tin-cay-2222034.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/thu-tuong-cac-doanh-nghiep-uae-hay-xem-viet-nam-la-dia-chi-tin-cay-607.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T16:37:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222030","title":"Thành lập Quân đoàn 12: Quân đoàn 'tinh, gọn, mạnh' đầu tiên của Quân đội","description":"Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 tổ chức công bố quyết định thành lập Quân đoàn. Đây là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-lap-quan-doan-12-quan-doan-tinh-gon-manh-dau-tien-cua-quan-doi-2222030.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/thanh-lap-quan-doan-12-quan-doan-tinh-gon-manh-dau-tien-cua-quan-doi-586.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T16:09:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221986","title":"Tổng Bí thư: Cần xây dựng chương trình phúc lợi dài hạn cho người lao động","description":"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Công đoàn Việt Nam cần quan tâm nghiên cứu, xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn; tập trung chăm lo, hỗ trợ toàn diện cho đoàn viên, người lao động.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-can-xay-dung-chuong-trinh-phuc-loi-dai-han-cho-nguoi-lao-dong-2221986.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-cong-doan-viet-nam-da-khong-ngung-lon-manh-534.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T13:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221949","title":"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội Công đoàn","description":"Sáng nay (2/12), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự phiên trọng thể Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-dai-hoi-cong-doan-xiii-2221949.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-dai-hoi-cong-doan-373.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T11:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221956","title":"Bí thư TP.HCM: Thành phố đang giải quyết vụ việc tồn đọng lớn là Vạn Thịnh Phát","description":"Phát biểu khai mạc hội nghị Thành ủy lần thứ 24, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố đang giải quyết nhiều vụ việc tồn đọng, trong đó có vụ việc Vạn Thịnh Phát.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-thu-tp-hcm-thanh-pho-dang-giai-quyet-vu-viec-ton-dong-lon-la-van-thinh-phat-2221956.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/bi-thu-tphcm-thanh-pho-dang-giai-quyet-vu-viec-ton-dong-lon-la-van-thinh-phat-536.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T11:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221931","title":"Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch hợp tác, đưa lao động Việt Nam sang UAE","description":"Thủ tướng đề nghị Bộ Nguồn nhân lực UAE phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam để nghiên cứu, đánh giá nhu cầu lao động của UAE, xây dựng kế hoạch hợp tác.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-xay-dung-ke-hoach-hop-tac-dua-lao-dong-viet-nam-sang-uae-2221931.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/thu-tuong-xay-dung-ke-hoach-hop-tac-dua-lao-dong-viet-nam-sang-uae-251.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:04:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221922","title":"Thủ tướng chia sẻ với kiều bào UAE về lý do đặc biệt đặt tên Luật Căn cước","description":"Thủ tướng cho biết Quốc hội vừa thông qua Luật Căn cước mà không gọi là Luật Căn cước công dân bởi trong đó có cả các quy định liên quan đến bà con không có quốc tịch Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-chia-se-voi-kieu-bao-uae-ve-ly-do-dac-biet-dat-ten-luat-can-cuoc-2221922.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/thu-tuong-chia-se-voi-kieu-bao-uae-ve-ly-do-dac-biet-dat-ten-luat-can-cuoc-228.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220907","title":"Quốc hội giám sát để kiến tạo và phát triển","description":"Bản chất của hoạt động giám sát là kiến tạo và phát triển. Việc lựa chọn, quyết định nội dung giám sát, chất vấn bám sát thực tiễn, “đúng”, “trúng” sẽ đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-hoi-giam-sat-de-kien-tao-va-phat-trien-2220907.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/031020221145-7sdfhs-txl8889-copy-952.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221835","title":"Thủ tướng đề nghị các đối tác thực hiện cam kết hỗ trợ Việt Nam 15,5 tỷ USD","description":"Thủ tướng đề nghị các bên liên quan nhanh chóng đạt được thoả thuận để chuyển số tiền cam kết hỗ trợ Việt Nam trị giá 15,5 tỷ USD thành những dự án mang tính đột phá, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-de-nghi-cac-doi-tac-thuc-hien-cam-ket-ho-tro-viet-nam-15-5-ty-usd-2221835.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-tuong-de-nghi-cac-doi-tac-thuc-hien-cam-ket-ho-tro-viet-nam-155-ty-usd-1623.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T23:54:07","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221809","title":"Viện trưởng Lê Minh Trí nói về vụ Vạn Thịnh Phát, vụ ông Lưu Bình Nhưỡng","description":"Tiếp xúc cử tri tại TP.HCM, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, trong vụ Vạn Thịnh Phát, cơ quan chức năng đã khởi tố 3 vụ án và mới chỉ kết luận điều tra giai đoạn 1 của một vụ.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vien-truong-le-minh-tri-noi-ve-vu-van-thinh-phat-vu-ong-luu-binh-nhuong-2221809.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vien-truong-le-minh-tri-noi-ve-vu-van-thinh-phat-vu-ong-luu-binh-nhuong-1426.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T22:06:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221772","title":"Gặp Thủ tướng, Thái tử Dubai bày tỏ ấn tượng về chất lượng của cà phê Việt Nam","description":"Thái tử Tiểu vương Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum bày tỏ ấn tượng về chất lượng nổi tiếng của sản phẩm cà phê Việt Nam; sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Tài chính Dubai.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gap-thu-tuong-thai-tu-dubai-bay-to-an-tuong-ve-chat-luong-cua-ca-phe-viet-nam-2221772.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gap-thu-tuong-thai-tu-dubai-bay-to-an-tuong-ve-chat-luong-cua-ca-phe-viet-nam-1370.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T20:55:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221814","title":"Thanh tra việc điều hành tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước","description":"Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 và 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-tra-viec-dieu-hanh-tang-truong-tin-dung-cua-ngan-hang-nha-nuoc-2221814.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thanh-tra-viec-dieu-hanh-tang-truong-tin-dung-cua-ngan-hang-nha-nuoc-1367.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T20:54:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221790","title":"Đại diện Tổng Công hội Trung Quốc chúc mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam","description":"Trong nhiệm kỳ qua, nhờ sự nỗ lực của công đoàn mà tiền lương của đoàn viên người lao động được tăng 25%.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-dien-tong-cong-hoi-trung-quoc-chuc-mung-dai-hoi-xiii-cong-doan-viet-nam-2221790.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-dien-tong-cong-hoi-trung-quoc-chuc-mung-dai-hoi-xiii-cong-doan-viet-nam-1361.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T20:19:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221766","title":"Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Standard Chartered cho Việt Nam vay ưu đãi","description":"Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Standard Chartered cho vay với lãi suất ưu đãi để Việt Nam thực hiện các mục tiêu cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào 2050.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-de-nghi-ngan-hang-standard-chartered-cho-viet-nam-vay-uu-dai-2221766.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-tuong-de-nghi-ngan-hang-standard-chartered-cho-viet-nam-vay-uu-dai-1328.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221788","title":"Tổng Bí thư và Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị","description":"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm Việt Nam.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-va-chu-tich-nuoc-tiep-bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-2221788.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tong-bi-thu-va-chu-tich-nuoc-tiep-bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-1296.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:17:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221779","title":"Việt Nam và Trung Quốc trao đổi thẳng thắn vấn đề trên biển","description":"Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, hai bên cần kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-va-trung-quoc-trao-doi-thang-than-van-de-tren-bien-2221779.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/viet-nam-va-trung-quoc-trao-doi-thang-than-van-de-tren-bien-1288.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:16:08","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221694","title":"Hình ảnh Thủ tướng cùng lãnh đạo nhiều nước dự Hội nghị COP28","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động trong Hội nghị COP28 tại Dubai, UAE. Trước khi dự Lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo nhiều nước chụp ảnh lưu niệm.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hinh-anh-thu-tuong-cung-lanh-dao-nhieu-nuoc-du-hoi-nghi-cop28-2221694.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hinh-anh-thu-tuong-cung-lanh-dao-nhieu-nuoc-du-hoi-nghi-cop28-1166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:14:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221709","title":"Hà Nội chi 3 triệu USD mua ý tưởng về quy hoạch","description":"Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, bằng nguồn xã hội hóa khoảng 3 triệu USD, thành phố mua ý tưởng về quy hoạch của công ty tư vấn hàng đầu thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-chi-3-trieu-usd-mua-y-tuong-ve-quy-hoach-2221709.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ha-noi-chi-3-trieu-usd-mua-y-tuong-ve-quy-hoach-1066.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:09:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221682","title":"Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia","description":"Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, mặc dù tình hình thế giới có nhiều chuyển biến, hai Đảng, hai nước vẫn luôn kề vai, sát cánh bên nhau.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-luon-la-nguoi-ban-tot-dang-tin-cay-cua-campuchia-2221682.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/viet-nam-luon-la-nguoi-ban-tot-dang-tin-cay-cua-campuchia-995.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:33:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221669","title":"Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia sắp gặp nhau tại biên giới","description":"Lần đầu tiên giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-quoc-phong-3-nuoc-viet-nam-lao-campuchia-sap-gap-nhau-tai-bien-gioi-2221669.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bo-truong-quoc-phong-3-nuoc-viet-nam-lao-campuchia-sap-gap-nhau-tai-bien-gioi-903.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221433","title":"Thủ tướng và phu nhân đến Dubai, bắt đầu các hoạt động hội nghị COP28","description":"Rạng sáng 1/12 giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Al Maktoum thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-va-phu-nhan-den-dubai-bat-dau-cac-hoat-dong-hoi-nghi-cop28-2221433.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-tuong-va-phu-nhan-den-dubai-bat-dau-cac-hoat-dong-hoi-nghi-cop28-156.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221385","title":"Những dấu ấn nổi bật trong chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước","description":"Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa và để lại dấu ấn quan trọng, thể hiện mối quan hệ phát triển tốt đẹp ở mức độ cao giữa Việt Nam – Nhật Bản.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-dau-an-noi-bat-trong-chuyen-tham-nhat-ban-cua-chu-tich-nuoc-2221385.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nhung-dau-an-noi-bat-trong-chuyen-tham-nhat-ban-cua-chu-tich-nuoc-1648.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

