Truyền thông Mỹ đưa tin, mưa như trút, với lượng mưa lên tới 13cm càn quét khu vực phía nam New York sáng 29/9 đã khiến nhiều đường phố và hơn một nửa hệ thống tàu điện ngầm trong thành phố không thể đi lại trong giờ cao điểm.

Một người đàn ông đang thông cống thoát nước trên một tuyến phố bị ngập lụt ở Brooklyn, New York ngày 29/9. Ảnh: AP

Một số đoạn thuộc tuyến đường sắt MetroNorth phục vụ khu vực thung lũng Hudson phải tạm dừng hoạt động. Tình trạng ngập lụt cũng phong tỏa một số đường cao tốc chính xuyên qua các quận Long Island, Queens và Brooklyn.

Các video được đăng lên mạng xã hội cho thấy mưa như thác đổ xuống các ga tàu điện ngầm và xe buýt. Nhiều khu dân cư bị ngập nước, trong khi các đường trong công viên biến thành hồ lớn với ôtô trôi nổi.

Một số tài xế trên đường cao tốc FDR chạy về phía đông Manhattan đã phải bỏ lại xe trong nước lũ. Mưa lụt cũng ảnh hưởng đến dịch vụ tại hai phi trường lớn của New York là sân bay quốc tế LaGuardia và sân bay John F Kennedy, khiến nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.

Theo đài RT, Thống đốc bang New York Kathy Hochul và Thị trưởng thành phố New York Eric Adams hôm 29/9 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, hạn chế ra ngoài do “thời tiết khắc nghiệt”. Bà Hochul cho biết, nhà chức trách bang đã nâng cảnh báo lên 70% nguy cơ xảy ra lũ quét, với lượng mưa có thể đạt 2,5cm/giờ.

Các thượng nghị sĩ của bang New York là Chuck Schumer và Kirsten Gillibrand đã viết một lá thư gửi lãnh đạo Cơ quan quản lý các tình huống khẩn cấp liên bang để kêu gọi cơ quan này “sẵn sàng trợ giúp nếu được yêu cầu”.

Theo CNN, đợt thiên tai mới ở thành phố New York xảy ra chưa đầy 3 tháng sau khi một cơn bão gây ngập lụt chết người ở khu vực thung lũng Hudson thuộc bang New York và khiến thành phố thủ phủ Montpelier của bang Vermont chìm trong biển nước.

Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ dự báo, các thành phố khác ở đông bắc Mỹ như Philadelphia thuộc bang Pennsylvania và Boston thuộc bang Massachusetts có thể hứng chịu mưa lớn tương tự. Thành phố Hartford, bang Connecticut cũng có khả năng chứng kiến lượng mưa lên tới 13cm.