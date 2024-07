Theo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Đồng Nai có dân số là 3,097 triệu người. Đây cũng là tỉnh đông dân thứ 5 cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, số lao động tự do và người nhập cư sinh sống trên địa bàn của tỉnh cũng rất lớn, do đó phong trào thi đua cao điểm được tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện từ tháng 6/2024 đến hết ngày 31/10/2024.

Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa: Nam Phương

Theo đó, đối tượng thi đua cao điểm gồm tập thể và cá nhân. Về tập thể có Sở Tư pháp, các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp, phòng tư pháp cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. Về cá nhân gồm công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, phòng tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Được biết, để phong trào thi đua cao điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch đạt được mục tiêu xong trước ngày 31/12/2024, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm trước ngày 30/9/2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và tiêu chí cụ thể đối với các địa phương đang triển khai kế hoạch số hóa.

Theo đó, công an viên các phường xã sẽ là lực lượng chính thực hiện việc nhập dữ liệu số hóa vào phần mềm hộ tịch 158, phê duyệt dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy trình; các địa phương đã hoàn thành việc số hóa cũng sẽ được rà kiểm lại dữ liệu thêm một lần nữa trong đợt cao điểm này…

Theo dữ liệu (mới nhất) của website World Population Review thì dân số tỉnh Đồng Nai năm 2024 đạt khoảng 3.255.800 người (tính đến quý 4/2022); với mật độ dân số là 540 người/km2. Toàn tỉnh có 11 đơn vị hành chính, gồm: TP Biên Hòa, TP Long Khánh và 9 huyện (Tân Phú, Vĩnh Cửu, Định Quán, Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc).

Nam Phương