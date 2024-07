Ngày 5/7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận đã có báo cáo về công tác phòng chống thiên tai.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, thiên tai ở nước ta đã làm 51 người chết mất tích; thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 877 tỷ đồng. Mặc dù thiệt hại về kinh tế giảm nhưng số người thương vong lại tăng.

Theo ông Luận, dự báo từ nay đến cuối năm, thiên tai sẽ xảy ra phức tạp hơn nên Bộ NN-PTNT cần quan tâm phối hợp với các địa phương, bám sát tình hình dự báo để tập trung chỉ đạo sản xuất.

Lực lượng chức năng điều máy xúc đến hiện trường để khơi dòng chảy ở Hà Giang hồi trung tuần tháng 6/2024. Ảnh: Mạnh Tour

Trước đó, một số địa phương cũng tổ chức hội nghị tổng kết về công tác phòng chống thiên tai để có những phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tình hình thời tiết, thủy văn năm 2024 sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường do tác động cực đoan của biến đổi khí hậu. Dự báo hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 65-75%; từ tháng 8-10/2024, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 8…

Do đó, lãnh đạo các sở ban ngành yêu cầu xây dựng các tình huống cụ thể để ứng phó với các sự cố do thiên tai gây ra sát với tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ".

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra các cầu, cống trên địa bàn quản lý nhằm khơi thông dòng chảy trong mùa mưa lũ; kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở ở gần dân để xây dựng phương án xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra. Chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát hệ thống ao hồ, khu vực ven biển có khả năng xảy ra đuối nước, từ đó có giải pháp phòng, tránh hiệu quả. Các địa phương ven biển chú ý sắp xếp tàu thuyền trong khu neo đậu tránh trú bão hợp lý, an toàn….

T.A