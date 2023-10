Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (13/10), hầu hết các vùng trên cả nước đều có mưa, đặc biệt khu vực miền Trung mưa to đến rất to.

Cụ thể, từ sáng nay đến đêm mai (14/10), thời tiết khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm. Ở Nam Nghệ An và Quảng Ngãi, mưa giảm hơn với mức 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Miền Trung mưa lớn. Ảnh minh họa: VNN

Ngoài ra, ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, giai đoạn từ 15-16/10 khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa lớn. 150-300mm, có nơi trên 500mm. Sau ngày 17/10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và có diễn biến phức tạp.