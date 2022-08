Dự báo thời tiết 24/8: Hà Nội có mưa to, TP.HCM vẫn mưa giông vào chiều tối

Hội đồng Tư vấn đặc xá kiểm tra, thẩm định gần 3.000 hồ sơ đề nghị đặc xá cho phạm nhân của các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện thuộc Bộ Công an và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.