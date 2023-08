Theo TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 10 ngày tới, thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội có mưa nhiều trong 2-3 ngày đầu và khoảng 3 ngày cuối; giai đoạn ba ngày đầu tuần sau, từ thứ Hai đến thứ Tư (14-16/8) ít mưa. Nhiệt độ trong tuần ổn định ở mức 33-35 độ vào ban ngày và 25-28 độ vào tối và đêm.

Cụ thể, trong 3 ngày đầu khu vực Hà Nội có thể có mưa và mưa rào, ban ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ, thấp nhất 26-27 độ.

Thông tin thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Ảnh: NCHMF

Trong khi đó, ngày và đêm nay (11/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ông Lâm nhận định, mưa giông và mưa lớn cục bộ tại khu vực Bắc Bộ có khả năng gia tăng từ đêm 10/8, cao điểm mưa xảy ra trong ngày 11 và 12/8, tập trung ở vùng Đông Bắc Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết, mưa giông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng 12/8.

Ngoài ra, ông Lâm cũng cho biết, trong khoảng 20 ngày cuối tháng 8, khu vực Bắc Bộ vẫn nằm trong giai đoạn mưa nhiều đan xen với 1-2 đợt nắng nóng.

“Trong tháng 8, khu vực Bắc Bộ phổ biến có mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%, riêng Lai Châu và Điện Biên xấp xỉ trung bình.

Tổng lượng mưa trong 20 ngày cuối tháng tại khu vực Tây Bắc có thể đạt từ 100-200mm, khu vực Việt Bắc 150-250mm, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có thể đạt từ 150-300mm”, ông Lâm nhận định.

Cuối tuần này, thời tiết Hà Nội có mưa nhiều. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Cụ thể, thời tiết Hà Nội trong 2 ngày tới (11-12/8), trong khoảng từ 7-19h, có mây, có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Độ ẩm trung bình: 65-70%. Khả năng mưa: 65-75%.

Từ đêm đến sáng sớm hôm sau (khoảng 19h-7h), nhiều mây, sáng sớm có lúc có mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Độ ẩm trung bình: 80-85%. Khả năng mưa: khoảng 40%.