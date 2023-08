Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay (5/8), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hoà đã có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: TP Huế (Thừa Thiên Huế) 37.3, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 36.9 độ, Quy Nhơn (Bình Định) 36.5 độ, Tuy Hòa (Phú Yên) 36.1 độ, Cam Ranh (Khánh Hòa) 37.4 độ,…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 58-63%.

Trung và Nam Trung Bộ bắt đầu nắng nóng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Cơ quan khí tượng cho biết, trong ngày 6-7/8, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa nắng nóng tiếp tục tăng mạnh đến mức gay gắt ở nhiều nơi, với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Miền Bắc còn mưa to

Đêm qua và sáng nay (5/8), ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 14h hôm nay có nơi trên 100mm như: Mường Mô 1 (Lai Châu) 110.6mm, Huổi Lèng (Điện Biên) 144mm, Tu Lý (Hòa Bình) 144.6mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 120.5mm, Trúc Tay (Bắc Giang) 109.2mm, Trâu Quỳ (Hà Nội) 116.6mm,…

Từ đêm nay đến 7/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa 60-120mm, có nơi trên 180mm; khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Bắc Bộ còn mưa to đến 8/8. Ảnh minh họa: TTXVN

Đêm 7-8/8, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to còn tiếp diễn ở vùng núi, trung du Bắc Bộ có với lượng 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Cũng thời gian này, từ Quảng Bình đến Bình Thuận tuy có nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhưng khả năng chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ đã qua thời kỳ cao điểm của đợt mưa, nên hiện chỉ còn duy trì ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng có nhận định về diễn biến thời tiết các vùng thời kỳ tiếp theo, từ đêm 7-15/8. Cụ thể, ở Bắc Bộ, từ đêm 7-8/8, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; đồng bằng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ 9-15/8, mưa giảm dần, vùng núi chỉ có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi.