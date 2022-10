Chiều 10/10, TS Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia Biến đổi khí hậu và Giảm thiểu thiên tai cho biết, mây vẫn ùn ùn kéo lên từ biển Đông vào khu vực từ Thừa Thiên- Huế tới Quảng Ngãi.

Mưa đặc biệt lớn ở phía Tây của Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi với lượng mưa ở một số trạm đo vượt 300mm.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng ở các tỉnh miền Trung. Ảnh minh họa

Theo TS. Huy, mưa lớn tiếp tục diễn ra trong hôm nay (10/10) và ngày mai (11/10). Riêng Quảng Bình chỉ mưa lớn hết hôm nay.

Các tỉnh Quảng Trị, TT- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ đón nhận một lượng mưa rất lớn trong 2 ngày tới nên nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất rất cao.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, từ hôm nay đến đêm 11/10, ở Trung và Nam Trung Bộ, phía Đông khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to và giông.

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Quảng Bình-Quảng Trị Ngày và đêm 10/10 40-70mm, có nơi trên 90mm Từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Ngãi Từ ngày 10/10 đến đêm 11/10 150-250mm, có nơi trên 300mm Nam Trung Bộ và phía Đông của Tây Nguyên Từ ngày 10/10 đến đêm 11/10 70-150mm, có nơi trên 150mm Phía Tây của Tây Nguyên và Nam Bộ Ngày và đêm 10/10 20-40mm, có nơi trên 70mm

TS Huy lưu ý: "Mưa kéo dài khiến các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ đối diện nguy cơ ngập lụt và sạt lở rất cao vì lượng mưa lớn, thủy triều cao nước khó thoát nhanh ra biển.

Người dân cần cảnh giác lũ lên ban đêm nên cần kê cao đồ đạc, tránh trú ở nơi cao trong căn nhà của mình. Nếu thấy khu vực mình sống là vùng thấp trũng mà nhà thấp thì cần di chuyển sang nhà hàng xóm cao tầng để tránh trú".

Đợt mưa này có xu hướng giảm trong khoảng ngày 12/10. Nhưng tới ngày 14-16/10 sẽ tiếp tục có một đợt mưa lớn diễn ra. Mưa từ Nghệ An và lan dần ra các tỉnh Trung Bộ.

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, trước khi hứng tiếp đợt mưa lớn, các hồ chứa ở miền Trung có khoảng thời gian vàng từ ngày 12-14/10 để hạ mực nước, tiếp tục đón đợt mưa mới. Nếu không vận hành nhịp nhàng sẽ dễ dẫn đến lũ chồng lũ.

Cũng từ hôm nay đến ngày 16/10, biển động mạnh từ khu vực Hà Tĩnh tới Phú Yên với gió cấp 5-6, sóng biển cao 3m-3.5m. Các thuyền đánh cá nhỏ không nên ra khơi.