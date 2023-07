Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải, cho hay phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 không thay đổi nhiều so với năm trước.

Cùng với việc mức điểm ưu tiên của thí sinh sẽ giảm tuyến tính theo điểm thi cao dần, ông Chương dự đoán nhìn chung điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái.

Theo đó, ông Chương cũng đưa dự đoán điểm chuẩn một số ngành của Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2023 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, các ngành có mức điểm chuẩn năm ngoái từ 24 điểm trở lên như Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kinh tế, Quản trị kinh doanh... năm nay có thể giảm, khoảng 0,5 điểm.

Các ngành của trường liên quan đến kinh tế, điểm chuẩn phải từ 23 trở lên. Các ngành có mức điểm chuẩn năm ngoái từ 23 trở xuống dự kiến năm nay sẽ ít thay đổi.

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải. Ảnh: Thanh Hùng

Với những thí sinh có tổng điểm khoảng 18-20, có thể đăng ký xét tuyển vào những ngành khối kỹ thuật của Trường ĐH Giao thông vận tải như Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý đô thị, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng...

Nếu thí sinh có mức điểm từ 21-22 có thể đăng ký xét tuyển vào những ngành Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật Cơ khí động lực, Công nghệ kỹ thuật giao thông...

Tuy nhiên, theo ông Chương, đây chỉ là những dự đoán, nhận định sơ bộ theo kinh nghiệm, mang tính tham khảo. Bởi việc dự đoán điểm chuẩn từng ngành theo các khối thi là rất phức tạp vì còn phụ thuộc rất nhiều tham số: chỉ tiêu, các phương thức xét tuyển, số đăng ký...

Song, ông Chương cho hay, việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh sẽ ưu tiên nguyện vọng, do đó các thí sinh vẫn có thể thử vận may với tất cả nguyện vọng.

Với việc xét tuyển không giới hạn nguyện vọng, nếu thí sinh mong muốn vào Trường ĐH Giao thông vận tải cũng có thể đặt nguyện vọng vào những ngành năm ngoái có điểm chuẩn cao hơn một chút so với điểm năm nay của mình để thử vận may, cùng những nguyện vọng khác dự phòng an toàn (có điểm chuẩn năm ngoái thấp hơn hoặc bằng điểm thi của mình năm nay).

“Ví dụ thí sinh có 21 điểm, nếu thích những ngành năm ngoái có điểm chuẩn cao hơn có thể đặt nguyện vọng 1 để thử vận may và đăng ký thêm nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 là những ngành có điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn so với điểm của mình để đảm bảo vừa có thêm cơ hội với ngành học yêu thích vừa đảm bảo an toàn có thể trúng tuyển đại học”, ông Chương nói.

Năm 2023, Trường ĐH Giao thông vận tải tuyển 5.800 chỉ tiêu (trong đó, cơ sở chính ở Hà Nội là 4.300 chỉ tiêu; tại phân hiệu TP.HCM là 1.500 chỉ tiêu) cho 31 ngành, 8 chương trình, 38 mã tuyển sinh. Tại Hà Nội tuyển sinh và đào tạo 30 ngành; tại Phân hiệu TP.HCM tuyển sinh và đào tạo 18 ngành.