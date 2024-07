Trao đổi với VietNamNet, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, cho hay, trường đã thực hiện xét tuyển và công bố kết quả thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển kết hợp năm 2024. Trường ĐH Hà Nội sẽ xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và công bố kết quả trúng tuyển trong tháng 8 theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.

Theo Đề án tuyển sinh năm 2024, Trường ĐH Hà Nội tuyển sinh 26 chương trình đào tạo hình thức chính quy với tổng chỉ tiêu là 3.025 chỉ tiêu (tăng 220 chỉ tiêu so với năm ngoái). Trường dành tối thiểu 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho hình thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Ông Dũng cho hay, từ phổ điểm Bộ GD-ĐT công bố, có thể thấy kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 khá ổn định so với những năm trước. “Điểm Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm nay được đánh giá mặt bằng chung cao hơn năm ngoái nhưng điểm Toán lại thấp hơn nên nhìn chung điểm trung bình của tổ hợp khối D (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) - khối xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của Trường ĐH Hà Nội - vẫn tương đối ổn định.

Số thí sinh dự thi năm nay chỉ tăng nhẹ so với năm 2023. Do đó, có thể dự đoán điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Hà Nội năm nay có khả năng không biến động nhiều so với năm trước. Điểm chuẩn vào các ngành, nếu có tăng giảm cũng chỉ khoảng 0,5 – 1 điểm so với năm 2023”, ông Dũng phân tích.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội.

Theo ông Dũng, các ngành đào tạo của Trường ĐH Hà Nội có nhu cầu xã hội cao và thuộc nhóm có điểm chuẩn đầu vào cao nên thí sinh phải có mức điểm trung bình mỗi môn thi tốt nghiệp THPT từ 7,5 điểm trở lên mới có cơ hội trúng tuyển vào trường. Năm 2023, điểm chuẩn của đa số các ngành của trường đã từ 30,95 điểm (trên thang điểm 40, môn Ngoại ngữ nhân đôi) trở lên.

“Với một số ngành hot như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Marketing... thí sinh phải có điểm trung bình mỗi môn từ 8,5 – 9 trở lên mới có thể yên tâm. Điểm chuẩn đầu vào của các ngành này dự đoán vẫn ổn định ở mức cao, trong khoảng 34 - 36 điểm theo thang điểm 40. Khả năng ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc (ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Hà Nội năm 2023) có thể sẽ tăng hơn so với mức 36,15 điểm của năm ngoái”, ông Dũng nói.

Đây cũng là những ngành học trong 4 năm qua đều thuộc nhóm các ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường. Điểm chuẩn các ngành này năm ngoái dao động từ 34,59-36,15 điểm trên thang điểm 40.

Ông Dũng cho hay, học phí áp dụng đối với sinh viên trình độ đại học chính quy khóa 2024 của Trường ĐH Hà Nội năm học 2024-2025 cụ thể như sau:

- Nhóm dạy chuyên ngành bằng Ngoại ngữ:

+ Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương: 720.000 đồng/tín chỉ.

+ Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành, chuyên ngành, bổ trợ, dự án tốt nghiệp, thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 820.000 đồng/tín chỉ (với ngành Truyền thông doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp); 880.000 đồng/tín chỉ (với các ngành dạy bằng tiếng Anh); 1.030.000 đồng/tín chỉ (với ngành Công nghệ tài chính - dạy bằng tiếng Anh); 1.530.000 đồng/tín chỉ (với chương trình tiên tiến ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - dạy bằng tiếng Anh); 1.580.000 đồng/tín chỉ (với chương trình tiên tiến ngành Công nghệ thông tin - dạy bằng tiếng Anh).

- Nhóm ngành Ngôn ngữ (trừ ngành tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam):

+ Các học phần của chương trình đào tạo tiêu chuẩn và các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở ngành (dạy bằng tiếng Việt) của chương trình tiên tiến: 720.000 đồng/tín chỉ.

+ Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (dạy bằng ngoại ngữ), ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của chương trình tiên tiến ngành Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc: 1.010.000 đồng/tín chỉ.

Ông Dũng cho biết thêm, mức học phí từng năm học có thể tăng theo lộ trình điều chỉnh học phí tuân thủ quy định pháp luật với mức tăng không quá 15%/năm học.