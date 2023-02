Đức công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, cấp lại visa Schengen

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1/7/2022, được thiết kế tỉ mỉ, trên mỗi trang là hình ảnh phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng như vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú... Hộ chiếu vẫn giữ nguyên kích thước, chiều ngang 88mm, dài 125mm và dày trong khoảng 0.75mm, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than. Những đổi mới trên góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và thể hiện truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước. Từ ngày 1/3/2023, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Chip điện tử được đặt ở trang bìa sau, lưu trữ thông tin nhân thân và thông tin sinh trắc học của người được cấp hộ chiếu như ảnh mặt, vân tay... và chữ ký số của cơ quan cấp hộ chiếu.