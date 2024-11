Nhằm khích lệ phong trào rèn luyện thể thao, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) triển khai chương trình tặng voucher để nhận BIB giải chạy Viettel Marathon (chặng Hà Nội) áp dụng cho tất cả các cự ly 42km, 21km, 10km, 5km cho khách hàng trả sau NINE 5G.

Khách hàng được tặng BIB là Thành viên hệ gói cước trả sau NINE 5G (gồm các gói N200, N250, N300, N350, N400, N500, N1000, N2000), hòa mạng trước ngày 11/11/2024. Khách hàng truy cập ứng dụng My Viettel, click vào banner chương trình để có cơ hội nhận voucher giảm 100% giá trị BIB; sau khi lấy được voucher, khách hàng truy cập website https://viettelmarathon.com/, đăng ký mua BIB tại mục “Viettel Marathon Hà Nội” (cự ly tùy chọn) sau đó nhập thông tin theo hướng dẫn.

Tại mục thanh toán, khách hàng áp mã voucher đã lấy trên My Viettel để hoàn tất việc đăng ký. Mỗi thuê bao chỉ được nhận duy nhất 1 voucher để đổi 1 BIB (với cự ly tùy chọn). Số lượng ưu đãi có hạn, chương trình kết thúc khi voucher được đăng ký hết.

Viettel Marathon tại Luang Prabang, Lào đã thu hút hơn 5000 vận động viên đến từ hơn 10 quốc gia. Ảnh: Viettel

Viettel Marathon 2024 do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Châu Á, Liên đoàn Điền kinh ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào tổ chức. Đây là sự kiện thể thao đạt tiêu chuẩn châu Á, dự kiến thu hút 25.000 vận động viên tham dự, được tổ chức tại 3 nước Đông Dương. Với cơ cấu giải thưởng lên tới 150.000 USD, đây là giải chạy có giá trị thưởng cao nhất từ trước tới nay, chia đều cho tất cả đối tượng từ vận động viên chuyên nghiệp, đến vận động viên phong trào, các nhóm chạy,…

Tại chặng đầu tiên được tổ chức ở cố đô Luang Prabang (Lào), hơn 5.000 vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi danh và tham gia Viettel Marathon, phá vỡ kỷ lục về số người tham gia giải chạy tại đây. Chặng thứ hai của chuỗi giải chạy sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 1/12/2024, xuất phát và về đích tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho các vận động viên tham dự.

Gói cước trả sau NINE 5G được thiết kế với phương châm cung cấp mọi nhu cầu trong một sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng ưu tiên. Hòa mạng gói cước NINE 5G với mức chi phí từ 200.000đ/tháng, khách hàng không chỉ được cung cấp dịch vụ trọn gói nghe gọi và lướt web với lưu lượng data không giới hạn, sử dụng mạng 5G tốc độ cao hơn 10 lần, miễn phí truy cập dữ liệu trên các ứng dụng phổ biến như TikTok, YouTube, Facebook, Spotify; được lưu trữ dữ liệu an toàn, tiện lợi thông qua Cloud MyBox. Đặc biệt khách hàng NINE sẽ được sử dụng các dịch vụ ưu tiên với các giá trị lợi ích ngoài viễn thông: kho quà Viettel++ riêng, được sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí...

Tổng hợp các gói cước trả sau NINE 5G của Viettel

Thông tin thêm về hệ gói cước NINE 5G và cách đăng ký dịch vụ: Website: hub.vietteltelecom.vn Tổng đài chăm sóc khách hàng 198

Phương Dung