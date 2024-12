Ðể bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, sự hợp lực của nhiều lực lượng, đặc biệt là các đơn vị chuyên trách an toàn, an ninh mạng của Quân đội, Công an, TT&TT là yếu tố quan trọng, quyết định.