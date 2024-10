Hôm nay (24/10) Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng về các tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả này do Phan Mạnh Duy (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cầm đầu, có sự tham gia của 4 nhân viên ngân hàng

Từ vụ các cô gái sử dụng giấy tờ cư trú nghi làm giả

Được biết, giữa tháng 7, khi kiểm tra 1 căn hộ ở xã Bình Hưng, Công an huyện Bình Chánh đã phát hiện nhóm các cô gái sử dụng giấy xác nhận thông tin cư trú có dấu hiệu làm giả. Từ lời khai, công an xác định, đầu mối cung cấp giấy tờ giả là Trần Văn Diệp (43 tuổi, quê Cà Mau, là nhân viên của 1 ngân hàng đặt phòng giao dịch tại xã Bình Hưng).

Công an còn xác định, Diệp mua 1 số giấy tờ giả bán lại cho người khác để kiếm lời; đặc biệt có mua, sử dụng 1 số giấy tờ giả để bổ túc hồ sơ vay tiền của khách tại ngân hàng.

Đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả do Phan Mạnh Duy (thứ 2, từ trái sang) có nhiều nhân viên của 1 số ngân hàng tham gia. Ảnh: Công an cung cấp

Công an huyện Bình Chánh xác định, đây là là một đường dây sản xuất, mua bán, sử dụng giấy tở giả có tính chất chuyên nghiệp và có thể gây thiệt hại đến 1 số ngân hàng, nên đã báo cáo Ban giám đốc Công an TPHCM và giữa tháng 8 đã lập chuyên án đấu tranh.

Từ những lời khai, công an đã lần theo dấu vết và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác đã bắt giữ 7 đối tượng có liên quan đến đường dây này. Đến nay công an đã làm rõ hành vi của từng đối tượng và chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong số 7 đối tượng có 4 nhân viên ngân hàng. Ngoài Diệp như nói trên, còn có Nguyễn Hoàng Huyền Trang (31 tuổi, quê Long An), Trần Nguyễn Thanh Huy (35 tuổi, quê Khánh Hòa), Bùi Nguyễn Minh Lâm (31 tuổi, ngụ quận quận 6).

Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp khám xét nơi ở của Phan Mạnh Duy, tại đường số 53, phường 14, quận Gò Vấp. Tại đây, công an đã thu giữ nhiều loại máy móc, thiết bị, máy tính, máy in phục vụ cho việc sản xuất giấy tờ giả cùng với 1.700 con dấu giả của các cơ quan, tổ chức.

Công an trích xuất dữ liệu máy tính của các đối tượng, thu giữ hơn 12.000 file tài liệu có liên quan, trong đó có hơn 2.000 file tài liệu giả đã được các đối tượng sản xuất, in ấn thành giấy tờ giả các loại để bán ra thị trường.

Làm giấy tờ giả để vay vốn ngân hàng

Đối tượng cầm đầu Phan Mạnh Duy khai, bắt đầu làm nghề sản xuất, buôn bán giấy tờ giả từ năm 2020. Trợ giúp đắc lực cho Duy là Võ Thị Thuỷ Tiên (27 tuổi, quê Tây Ninh), sau này có thêm vợ của Duy, là Trần Thị Phương Thảo (32 tuổi).

Các loại giấy tờ mà nhóm của Duy làm giả như: đơn xác nhận kinh doanh, giấy xác nhận cư trú, sao kê tài khoản ngân hàng, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, sao y bản chính các giấy tờ, giấy tất toán tài khoản ngân hàng...

Công an làm rõ, từ năm 2020, nữ nhân viên ngân hàng Nguyễn Hoàng Huyền Trang quen biết với vợ chồng Duy - Thảo. Biết vợ chồng này làm các loại giấy tờ giả nên Trang nhờ để bán lại cho khách, nhằm bổ túc hồ sơ vay vốn, qua mặt ngân hàng.

Tang vật lượng lớn con dấu giả mà công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Các nhân viên ngân hàng như: Trần Nguyễn Thanh Huy, Bùi Nguyễn Minh Lâm cũng thông qua Trang để đặt mua giấy tờ giả, bán cho khách hàng vay vốn bổ túc vào hồ sơ từ đó hưởng lợi.

Ngoài ra, nhóm nhân viên ngân hàng còn đặt mua giấy tờ giả để bán cho những người khác có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính. Giấy tờ giả được Duy chuyển đến giao tận các ngân hàng mà các đối tượng đang làm việc.

Công an xác định, đường dây sản xuất giấy tờ giả do Duy cầm đầu, đã bán cho nhiều đầu mối khác và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra.