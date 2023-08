Hãng tin RIA Novosti dẫn thông cáo đăng trên trang web của EU cho hay, liên minh này sẵn sàng áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Niger để hỗ trợ nỗ lực khôi phục nền dân chủ của ECOWAS. “EU hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của ECOWAS và sẵn sàng hỗ trợ họ, bao gồm cả việc đưa ra các lệnh trừng phạt mới”, EU cho biết trong một thông cáo hôm 12/8.

EU lên án việc giam giữ bất hợp pháp Tổng thống Mohamed Bazoum và gia đình ông, bày tỏ lo ngại về các điều kiện giam giữ ngày càng tồi tệ và kêu gọi trả tự do cho ông Bazoum. “EU tái khẳng định lời kêu gọi quay trở lại trật tự hiến pháp, hoan nghênh quyết định của các nguyên thủ quốc gia ECOWAS và nhắc lại ý định tìm kiếm biện pháp ngoại giao để thoát khỏi khủng hoảng”.

Lực lượng vũ trang Niger. Ảnh: AP

ECOWAS tuyên bố có cơ sở hợp pháp để can thiệp quân sự

Kênh Al Jazeera dẫn lời Ủy viên ECOWAS phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh, ông Abdel-Fatau Musah cho biết, các nước thành viên ECOWAS có cơ sở hợp pháp để can thiệp quân sự vào Niger và không cần sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông nói, ECOWAS trước đó đã thông báo cho Liên Hợp Quốc về các hành động của khối này sau cuộc đảo chính ở Niger.

Theo Ủy viên ECOWAS, các nhà lãnh đạo quân đội ở Niger ủng hộ việc phế truất Tổng thống Bazoum chỉ để tránh đổ máu. Tuy nhiên, ông nói thêm, vẫn chưa có sự đồng thuận của công chúng ở Niger về việc ủng hộ quân nổi dậy. ECOWAS dự định cử một phái đoàn tới Niger để đàm phán với các thủ lĩnh của phe nổi dậy đã lật đổ Tổng thống Bazoum.