EU không nhất trí về biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, những người nắm rõ vấn đề giải thích, thất bại trên là do các vấn đề kỹ thuật chưa thể giải quyết, gồm cả việc liệu lệnh cấm nhập khẩu than có ảnh hưởng tới các hợp đồng hiện có hay không.

Các nguồn tin lưu ý rằng hiện chưa rõ các vấn đề như vậy sẽ được giải quyết như thế nào, nhưng EU hy vọng sẽ đạt nhất trí tại cuộc họp hôm nay (7/4). Theo trang web của Ủy ban châu Âu (EC), Nga cung cấp 45% lượng than của EU. Tháng 3, các nước châu Âu đã nhập khẩu tổng số 7,1 triệu tấn than, đây là mức nhập khẩu lớn nhất kể từ tháng 3/2019.

Hồi đầu tuần này, EC đề xuất cấm nhập khẩu mọi loại than từ Nga, như một phần của gói các biện pháp trừng phạt lớn hơn nhằm hạn chế giao dịch với Moscow. Đề xuất này đòi hỏi các chính phủ EU phê chuẩn, song các lo ngại bắt đầu nổi lên trong cuộc họp của các phái viên EU hôm qua (6/4).

Đức, quốc gia thành viên EU nhập khẩu nhiều than của Nga nhất đã nêu ra một vấn đề chủ chốt. Berlin muốn làm rõ liệu lệnh cấm nhập khẩu than của Nga có ảnh hưởng tới các hợp đồng hiện thời hay không, hay chỉ tác động tới những hợp đồng trong tương lai. Nếu lệnh cấm chỉ áp dụng với các hợp đồng mới thì Nga vẫn có thể xuất khẩu than đá sang EU trong một thời gian dài.

Trước đây, Đức đã chặn một nỗ lực của EU nhằm cấm nhập khẩu than từ Nga. Hiện chưa rõ vấn đề trên sẽ được giải quyết thế nào song các nhà ngoại giao vẫn lạc quan về khả năng đạt nhất trí trong cuộc họp hôm nay.

Hoài Linh