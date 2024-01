Dòng S24 có ba phiên bản: S24, S24+ (Plus) và S24 Ultra. S24 Ultra có giá khởi điểm là 1.300 USD, S24+ có giá 1.000 USD và S24 bán lẻ ở mức 800 USD.

Tại thị trường Bắc Mỹ, tất cả các model đều sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 3. Trong khi đó, ở khu vực khác, các phiên bản S24 và S24+ sẽ sử dụng chip Exynos 2400.

Samsung cũng hứa hẹn bảy thế hệ nâng cấp hệ điều hành và bảy năm cập nhật bảo mật trên ba điện thoại, phù hợp với thời gian hỗ trợ ấn tượng mà Google đã hứa cho dòng Pixel 8 của mình.

S24+ có kích thước màn hình to hơn S24, cùng dùng chip Qualcomm tại thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: TheVerge

“Các thiết bị dòng Galaxy S24, cùng với dòng Pixel của Google, đánh dấu buổi bình minh của việc tiêu dùng AI trên điện thoại thông minh”, Ben Wood, nhà phân tích trưởng tại CCS Insight, cho biết. “Đây là xu hướng sẽ được lặp lại bởi tất cả các nhà sản xuất điện thoại thông minh, bao gồm cả Apple, khi họ ngày càng bổ sung nhiều khả năng hỗ trợ AI cho các thiết bị mới của mình”.

Galaxy S24 và S24+ phần lớn là sự tiếp nối những gì đã thấy với các thiết bị S23 năm ngoái, song có một số nâng cấp về phần cứng. Ví dụ, màn hình S24 năm nay đều lớn hơn và sáng hơn, lần lượt có kích thước 6,2 và 6,7 inch (tăng 0,1 inch so với S23 và S23+), với độ sáng tối đa là 2.600 nits (tăng từ 1.750 năm ngoái). Và S24 Plus hiện cũng có độ phân giải 1440p, tăng từ 1080p.

S24 đi kèm RAM 8GB, có tùy chọn dung lượng lưu trữ 128 hoặc 256GB ở Mỹ (Người mua châu Âu có thêm tùy chọn lưu trữ 512GB), trong khi S24 Plus có RAM 12GB với dung lượng lưu trữ 256 hoặc 512GB. Dung lượng pin đã tăng nhẹ so với năm ngoái (4.000mAh cho S24 và 4.900mAh cho S24 Plus), nhưng tốc độ sạc tối đa được quảng cáo là như nhau (lần lượt là 25W và 45W). Cả hai điện thoại đều hỗ trợ sạc không dây thông qua Fast Wireless Charging 2.0 của Samsung với công suất lên tới 15W.

S24 và S24 Plus có khung nhôm, thay vì khung titan trên S24 Ultra và chúng được bảo vệ bằng kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 thay vì Corning Gorilla Armor.

Thông số kỹ thuật của camera chính không thay đổi. Cả hai điện thoại vẫn có thiết lập ba camera, mỗi camera bao gồm một camera chính 50 megapixel, một camera siêu rộng 12 megapixel và một camera tele 10 megapixel với zoom quang 3x.

S24 Ultra có vỏ titan, màn hình tương đương người tiền nhiệm năm ngoái, song đã được vát phẳng hơn thay vì bo tròn. Ảnh: TheVerge

Ngoài các thủ thuật chỉnh sửa ảnh AI được đề cập ở trên, S24 series còn có hỗ trợ tốt hơn cho ảnh HDR, giờ đây có thể chụp ảnh trong các ứng dụng xã hội của bên thứ ba chứ không chỉ trong ứng dụng máy ảnh chính.

Trong khi đó, Samsung Galaxy S24 Ultra nhìn chung không có khác biệt nhiều về bề ngoài so với S23 Ultra. Mẫu Galaxy cao cấp nhất có chung thông số kích thước của người tiền nhiệm, với màn hình 6,8 inch, song đã được vát phẳng hơn. Điểm nâng cấp lớn nhất về phần cứng là model S24 Ultra được bọc bằng titan, mang đến độ chắc chắn hơn so với thế hệ cũ.

Tính năng AI là trọng tâm

Sự khác biệt chủ chốt của sự kiện lần này nằm bên trong những chiếc smartphone, thay vì phần cứng: Samsung đang phát triển mạnh trí tuệ nhân tạo (AI), với mục tiêu là AI theo yêu cầu (on-demand) có thể thực hiện những tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị thay vì qua đám mây.

Ứng dụng ghi chú bằng giọng nói của Samsung trên điện thoại hiện có thể ghi lại cuộc trò chuyện của người dùng và có tùy chọn tự động tóm tắt bản ghi âm. Để chỉnh sửa ảnh, tính năng kiểu Magic Editor cho phép bạn di chuyển các đối tượng xung quanh khung sau khi chụp ảnh. Dòng S24 cũng hỗ trợ thủ thuật “Khoanh để tìm” (Circle-to-Search) mới nhất từ Google.

Ngoài ra, S24 series có thể “phiên dịch” hai chiều theo thời gian thực các cuộc điện thoại, hỗ trợ 13 ngôn ngữ khác nhau, đồng thời cung cấp bản dịch tin nhắn văn bản. Công ty Hàn Quốc còn trang bị cho bàn phím ảo của S24 series tính năng “tinh chỉnh âm sắc” cho phép người dùng tạo ra những văn bản đặc trưng riêng, cũng như khả năng sửa lỗi ngữ pháp và chính tả.