S24 Ultra có khung bằng titan, được nhà sản xuất smartphone Hàn Quốc niêm yết giá 1.300 USD, tăng so với mức giá 1.200 USD của phiên bản năm ngoái. Mẫu flagship của Samsung có trọng lượng tương đương với S23 Ultra (232 gram), khiến nó nặng hơn một chút so với iPhone 15 Pro Max.

Sự thay đổi dễ nhận ra khác là màn hình. S24 Ultra đi kèm màn hình 6,8 inch độ phân giải 1440p, giống như S23 Ultra, nhưng không còn bo tròn giống như trên dòng Note, mà phẳng hơn. Điều này sẽ giúp giảm thiểu tình trạng bút S Pen bị trượt khỏi cạnh màn hình.

Samsung Galaxy S24 Ultra có vỏ titan, màn hình phẳng lớn và sử dụng con chip tinh chỉnh dành cho tác vụ AI đến từ Qualcomm. Ảnh: TheVerge

Một trong những nâng cấp phần cứng khác là việc Samsung sử dụng camera sau 50 megapixel zoom 5x (so với 10 megapixel zoom 10x trên bản S23 Ultra). Mặc dù 10x không phải tiêu cự gốc, song do thiết bị sử dụng tính năng thu phóng crop không mất dữ liệu, nó vẫn dễ dàng có chất lượng hình ảnh phóng cải thiện so với tiền nhiệm.

Ngoài ra, bộ thiết lập camera không có gì thay đổi so với năm ngoái, gồm bộ ba ống kính mặt sau: camera chính 200 megapixel f/1.7, kính tele 3x 10 megapixel và kính siêu rộng 12 megapixel. Mặt trước có camera selfie 12 megapixel.

S24 Ultra, S24 Plus và S24 đều được trang bị tính năng AI cục bộ và trên đám mây, dựa trên mô hình AI nền tảng Gemini đến từ Google. Song, mẫu smartphone cao cấp nhất của Samsung sẽ đi kèm chipset Snapdragon 8 Gen 3, trong khi đó tại thị trường ngoài Bắc Mỹ, hai người đàn em của S24 Ultra chỉ được trang bị chip Exynos.

S24 Ultra sẽ có giá khởi điểm 1.300 USD cho 256GB và xuất xưởng bắt đầu từ ngày 31/1. Khách hàng đã có thể đặt hàng trước kể từ hôm nay.

Điện thoại AI

S24 Ultra được trang bị các công cụ chỉnh sửa hình ảnh và video mới có hỗ trợ từ AI tổng hợp, được ghi chú trên toàn bộ giao diện người dùng với biểu tượng ngôi sao giống Google Bard.

S24 Ultra được tích hợp sâu tính năng AI: tìm kiếm, dịch thuật, chụp ảnh. Ảnh: TheVerge

Với hình ảnh, người dùng có thể khoanh tròn các đối tượng trong ảnh để tách, thay đổi kích thước, di chuyển vật thể xung quanh hoặc xóa vật thể hoàn toàn khỏi khung. Bạn cũng có thể điều chỉnh mức độ đường chân trời trong ảnh và để AI làm đầy các cạnh.

Đáng chú ý, người dùng giờ đây có thể biến bất kỳ video nào với hiệu ứng slow-motion 120fps, bất kể video được quay bằng chế độ, tốc độ khung hình hay trên thiết bị nào. Tính năng này sử dụng AI để nội suy các khung hình thiếu và trả ra kết quả ấn tượng.

Các tính năng khác, cũng có trên S24+ và S24, chẳng hạn như “Khoanh để tìm kiếm” mới mà Google vừa ra mắt. Trong bất kỳ ứng dụng nào, bạn chỉ cần nhấn và giữ nút điều hướng hoặc nút home, khoanh tròn bất cứ thứ gì trên màn hình bạn muốn tìm kiếm và để Google thực hiện phần còn lại.

Dịch thuật cũng là một trọng tâm được Samsung đầu tư. S24 Ultra có thể hoạt động như một thông dịch viên khi người dùng tiến hành cuộc gọi, phiên dịch nội dung theo thời gian thực và hỗ trợ lên đến 13 ngôn ngữ khác nhau. Tương tự với Pixel của Google, S24 series cũng có khả năng dịch bản ghi âm sang ngôn ngữ khác.