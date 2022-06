Gần chục thanh niên đập phá tan hoang nhà cụ bà gần 80 tuổi

XEM CLIP:

Ngày 28/6, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip mô tả chi tiết cảnh cả chục người đập phá đồ đạc trong một căn nhà tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Qua tìm hiểu xác định, vụ việc diễn ra lúc 15h45 chiều 27/6 tại hộ gia đình của bà Nguyễn Thị Th. (78 tuổi) ở ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Vào thời điểm trên, bà Th. ở nhà một mình, có nhóm khoảng 10 thanh niên tìm đến xông vào nhà.

Ban đầu, nhóm người hung hãn, dùng gạch đá đập bể camera an ninh trước nhà rồi xông vào gian nhà chính. Nhóm đối tượng tiếp tục xuống bếp đập phá hư hại đồ đạc như tivi, tủ lạnh, máy giặt, tủ kính…

Nhóm côn đồ đập phá trong khu vực bếp. Ảnh: Chụp màn hình

Và cầm ghế ném vào cụ ông hàng xóm có lời góp ý. Ảnh: Chụp màn hình

Một cụ ông hàng xóm ở gần đó có mặt, có lời góp ý thì bị một trong số các đối tượng cầm ghế ném khiến ông ngã ra sau, may mắn không bị thương tích.

Bà Th. bất lực đứng khóc, van xin. Khi đập phá tan tành, nhóm chục côn đồ kéo đi.

Được biết sau khi thông tin lan truyền, Công an huyện Châu Thành đã vào cuộc. Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An cũng có chỉ đạo, đề nghị công an huyện làm rõ, xử lý nghiêm.

Sáng 28/6, công an đã có mặt ghi nhận hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và người liên quan.

Công an huyện Châu Thành xác định được các đối tượng tham gia vụ huỷ hoại tài sản này và đã mời lên làm việc.

Bước đầu công an xác định, một người con của bà Th. nợ nần tiền bạc với người khác nên các đối tượng đòi nợ rồi gây ra vụ việc.