Chiều 9/1, anh N.C.C đi chuyến bay VN1622 UIH-HAN từ Quy Nhơn tới sân bay Nội Bài. Anh để quên chiếc ví trên xe đẩy, khu vực công cộng, nhà ga hành khách T1. Đây là nơi tập trung nhiều phương tiện đón khách.

Rất may, trong lúc làm nhiệm vụ gần đó, anh Nguyễn Anh Tú, nhân viên Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ô tô - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã phát hiện chiếc ví và nhanh chóng phối hợp với lực lượng An ninh cơ động để kiểm tra và bàn giao về đội.

Anh N.C.C nhận lại chiếc ví bị bỏ quên ở sân bay Nội Bài

Qua kiểm tra, lực lượng an ninh ghi nhận bên trong ví chứa 53 triệu đồng tiền mặt, 2 chiếc điện thoại và căn cước công dân mang tên N.C.C.

Khoảng 15 phút sau khi rời đi, anh N.C.C phát hiện mình bỏ quên ví. Vội vã quay trở lại vị trí cũ, anh được nhân viên an ninh hướng dẫn liên hệ với Đội An ninh cơ động để nhận lại tài sản.

“Số tiền tuy không nhiều nhưng giấy tờ tuỳ thân và điện thoại của tôi có rất nhiều dữ liệu quan trọng, mất phải làm lại rất phức tạp. Thật may, anh em An ninh hàng không đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ tôi”, anh N.C.C chia sẻ.

Trước đó ít ngày, một hành khách quê Hải Dương cũng quên toàn bộ số tiền tích cóp sau 2 năm lao động tại Nhật Bản (818 ngàn Yên) tại sân bay Nội Bài.

Sự việc được phát hiện khoảng 13h50 ngày 1/1. Trong lúc tuần tra giám sát, anh Bùi Văn Tình, nhân viên an ninh cơ động, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài thấy chiếc túi để quên trên xe đẩy gần làn giao thông khu vực công cộng Nhà ga hành khách T2.

Toàn bộ tài sản tích cóp trong 2 năm lao động tại Nhật của người đàn ông ở Hải Dương bị bỏ quên ở sân bay Nội Bài

Anh Tình đã lập tức phối hợp với lực lượng an ninh để kiểm tra rồi lập biên bản bàn giao về đội và báo cáo các cấp. Chiếc túi đeo chéo màu xám, bên trong có 818 ngàn Yên Nhật (gần 150 triệu đồng), 1 triệu đồng tiền Việt, 1 ipad, 1 tai nghe ipod, 1 đồng hồ đeo tay, 1 cuốn hộ chiếu có tên V.V.K (sinh năm 1992, quê tại Chí Linh, Hải Dương) và một ít đồ dùng cá nhân đã qua sử dụng.

Lực lượng an ninh hàng không Nội Bài đã tìm cách liên hệ với chủ tài sản song không có số điện thoại nào. Cuối cùng, các anh đã liên hệ với phường theo địa chỉ trên hộ chiếu. Qua phường, đã có người báo được đến gia đình anh V.V.K.

“Khi được báo, tôi giật mình kiểm tra lại hành lý thì mới tá hỏa là mình đã để quên túi. Hai bố con tôi tức tốc quay lại sân bay ngay. Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm được sau 2 năm lao động tại Nhật Bản. Do lâu ngày mới gặp lại gia đình, tôi vui quá nên vội vàng lên xe về Hải Dương mà không để ý chiếc túi đang nằm lại trên xe đẩy. Chúng tôi thật may mắn”, anh V.V.K vui mừng nói.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, Tết nguyên đán Giáp Thìn đang cận kề, lưu lượng hành khách đông lên. Càng những ngày sát Tết, lượng khách qua sân bay càng tăng, dự kiến ngày cao điểm nhất diễn ra vào ngày 28/12 Âm lịch (7/2 Dương lịch) với hơn 600 lượt chuyến và 98 ngàn lượt hành khách. Tương tự, sau Tết dự kiến ngày 15/2 (ngày 6 Tết) sẽ có hơn 600 chuyến bay qua sân bay với hơn 100 ngàn lượt khách.

Vì thế, đại diện sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách chú ý kiểm tra kỹ hành lý, tư trang cá nhân trước khi rời khỏi sân bay nhằm tránh mất mát. Bởi không phải mọi trường hợp hành lý, tài sản bỏ quên tại sân bay đều được nhân viên phát hiện kịp thời để trao trả cho hành khách.

Để hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc tại sân bay Nội Bài trong vòng 24h kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách liên hệ hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Sau 24h kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách liên hệ Phòng hành lý thất lạc – sân bay Nội Bài hoặc liên hệ quầy Lost and Found của các hãng hàng không để được hỗ trợ.